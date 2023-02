Marele nostru actor Victor Rebengiuc a împlinit pe 10 februarie 90 de ani . Continuă să joace, este activ, continuă să impresioneze. Un artist desăvârșit, căruia nu-i plac laudele, conform spuselor sale. În cadrul podcastului „Da Bravo”, al lui Mihai Bobonete, actorul a făcut o serie de dezvăluiri din cariera și din viața sa.

Se simte bine de zilele lui de naștere, soției, la fel de celebrei Mariana Mihuț, 80 de ani, îi plac torturile cu bezea, amintindu-și o situația specială: „Am făcut o nebunie odată, la 60 sau 65 de ani. Mi-am luat toți prietenii mei, am mers la o masă la un restaurant japonez, una din primele din București. Pe Calea Victoriei. Și mi-a plăcut foarte mult, am făcut nebunia asta. N-am mai mâncat sarmale și ciorbă de burtă. Era ziua mea, am zis să fie ceva deosebit”.

„Nu-mi place să știu că am în sală persoane pe care le cunosc”

Cu peste 200 de roluri jucate în teatru, în film, Victor Rebengiuc este un munte de modestie: „N-am avut intenția în viața asta să fiu celebru. M-a interesat mereu să-mi fac bine treaba, m-a interesat calitatea a ceea ce ofer. Mie nu-mi plac aplauzele. N-aveam încredere că voi lua examenul la «Teatru». Am intrat printre ultimii! Nu-mi place să știu că am în sală persoane pe care le cunosc! Nu vii la mine și-mi spui: «Băi, dă-mi și mie două bilete!». Da, mă gândesc ce o să zică, ce o să gândească. Nu văd niciodată în sală! Pe nimeni. Îmi spun unii după: «Măi, dar te uitai la mine». Nu văd nimic, doar capete”, a mărturisit marele actor.

„Renunță foarte greu la părerea ei”

Din 1964, când au filmat la pelicula „Pădurea Spânzuraților”, s-a înfiripat o dragoste frumoasă, totală, între Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. „Mai există certuri, ce, suntem la mănăstire?! De la ce ne luăm? «Cine a pus papucii acolo?»… Găsim subiecte. Sunt adieri de vânt, unele mai reci, altele mai calde. Fiecare avem televizorul lui, nu ne certăm pe telecomandă. Ce mă enervează? Renunță foarte greu la părerea ei! Aproape deloc. Eu renunț ușor. De mult ori are dreptate, «e bine și-așa», îi zic. Pe mine nu mă interesează mândria de bărbat. Ce e asta?! Noi nu discutăm despre teatru acasă. Am fost parteneri și pe scenă, dar niciodată nu am repetat împreună”, s-a confesat Victor Rebengiuc.

