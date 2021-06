Cine este Lidia Buble, concurentă la „Asia Express” sezonul 4. Artista a pornit pe „Drumul Împăraţilor” împreună cu sora ei

Lidia Buble se numără printre vedetele care vor participa la Asia Express 2021. Cântăreaţa va porni pe „Drumul Împăraţilor” alături de una dintre surorile ei, Estera Buble.

Vedeta a făcut anunţul participării pe reţelele de socializare. „Double Bubble Trouble… catch us if you can.

Așteptam de mult timp momentul asta. Până în finală nu ne oprim. #[email protected]”, este mesajul transmis de Lidia Buble pe Facebook.

Filmările Sezonului 4 din Asia Express au început deja și au loc în următoarele ţări: Turcia, Georgia, Azerbaidjan.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea.

Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble, înainte de a pleca la Asia Express.

