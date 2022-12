După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble și-a asumat noua relație cu Harlys Becerra, un actor de origine cubaneză. Povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, apoi, la scurt timp, cântăreața a fost văzută alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau. Cei doi au ieșit de mai multe ori împreună, iar ultima întâlnire surprinsă de paparazzi a avut loc chiar săptămâna trecută. Lidia Buble nu a confirmat relația cu bărbatul în vârstă de 60 de ani.

Recent, în cadrul unui interviu, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a vorbit despre viața sa personală și a mărturisit că se simte fericită și iubită.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită”, a declarat Lidia Buble pentru Fanatik.

Artista mărturisește că nu are niciun regret și este împăcată cu fiecare decizie pe care a luat-o până în prezent: „Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”.

Lidia Buble a spus și care sunt fricile sale. Artista se teme să nu-i fie înșelată încrederea și să fie dezamăgită de cei dragi.

„Ar fi două lucruri. Primul este teama de a-mi fi înșelată încrederea, să știu sau să aflu că, dacă îmi pun încrederea în cineva, acea persoană mă va dezamăgi. Asta pornește de la faptul că, înainte, aveam prea multă încredere în absolut toată lumea, fără să stau să gândesc sau să mă ducă gândul că aș putea fi vreodată dezamăgită. Dar în acest moment, îmi pun baza și încrederea doar în acei oameni care îmi câștigă încrederea faptic, în timp, totul demonstrat. Apoi, și eu ofer încredere și sprijin total. Un al doilea lucru ar fi să nu-mi pierd vreodată simțul penibilului”, a declarat vedeta.

Cine e Horațiu Nicolau

Horațiu Nicolau este un potent om de afaceri în vârstă de aproape 60 de ani. Bărbatul este divorțat și a fost nașul de cununie al Valentinei Pelinel cu Cristian Boureanu. Horațiu Nicolau a intrat în atenția presei după ce a vândut postul Telesport, unde era director general, trustului de presă Realitatea. La botezul fiicei sale a cântat Madonna.

După divorțul de Andreea, fosta lui soție, omul de afaceri a fost surprins de mai multe ori în compania altor domnișoare. Momentan nu se știe dacă între Horațiu Nicolau și Lidia Buble există o relație, pentru că cei doi nu au făcut nicio declarație până la acest moment, după imaginile apărute cu ei.

