Deranjată de o întâmplare recentă care a avut loc în București, Lidia Buble a făcut un apel în mediul online, acolo unde și-a rugat fanii să nu o mai urmărească în momentul în care o văd pe stradă sau în mall.

Celebra cântăreață a dezvăluit nu doar că nu suportă să fie urmărită, dar că acest lucru îi dă și un sentiment de nervi și anxietate. Mai mult decât atât Lidia Buble a ținut să precizeze că, în momentul în care fanii îi cer să facă poze cu ea sau intră cu ea în vorbă, nu are nicio problemă să facă asta.

Potrivit celor spuse de artistă pe Instagram, la story, trei persoane au urmărit-o recent prin București, iar acest lucru a determinat-o să le spună tuturor să nu se mai țină după ea în momentul în care o văd pe stradă sau în mall.

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„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici, pentru că este a nu știu câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate, ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți. Vă implor! Pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită.

Eu sunt genul de artist pe care, dacă îl abordezi, și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că, dacă mă abordezi și îmi ceri poze, fac poze. Dacă vrei să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți!

Astăzi trei persoane au făcut lucrul acesta și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită. Adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva… Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită”, a spus Lidia Buble pe instastory.

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