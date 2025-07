Vestea despărțirii dintre Lino Golden și Delia Salchievici a luat prin surprindere fanii celor doi. După aproape trei ani de relație și un an de mariaj, cei doi au spus „adio” definitiv în aprilie 2025, în ciuda multiplelor încercări de a-și salva relația.

Lino Golden și-a exprimat dezamăgirea pe rețelele de socializare, unde a făcut acuzații directe de infidelitate la adresa fostei soții. Artistul a declarat că Delia ar fi avut „pe cineva de rezervă”, insinuând că aceasta ar fi fost pregătită să iasă din relație cu mult înainte de despărțirea oficială.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soţul ei… dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată.

Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aş fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiaţi. Nu vreau scandal. Vreau linişte. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare.

Tensiunile au apărut la scurt timp după nuntă

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape trei ani și au avut o poveste de iubire discretă, dar intensă. După doi ani de relație, s-au căsătorit civil, în cadrul unei ceremonii restrânse, unde păreau extrem de îndrăgostiți și încrezători în viitorul lor.

Totuși, tensiunile au apărut la scurt timp după nuntă, iar la începutul acestui an au luat o pauză. S-au împăcat pentru scurt timp, sperând că dragostea le va fi suficientă, însă, în cele din urmă, divorțul a fost inevitabil.

În prezent, Lino trece printr-o perioadă delicată și spune că are nevoie de liniște și timp pentru a se regăsi.

