De Denisa Macovei,

Producător și actor principal în filmul „Zăpadă, ceai și dragoste”, Liviu Vârciu nici nu concepe să-și vândă proiectul unei companii de difuzare online, precum Netflix sau HboGO, ci speră să se ridice toate restricțiile și să-l lanseze cum se cuvine. „Mai aștept, nu mă grăbește nimeni. Am de plătit furnizori, colaboratori, actori, însă toată lumea m-a înțeles și mă așteaptă. E un film pe care lumea trebuie să-l vadă la cinema, nu vreau să-l vând ca să fie văzut online”, a spus Liviu Vârciu în cadrul emisiunii Extra Night Show.

„E o comedie asumată”

„Sergiu Nicolaescu este mic copil. Regizor nu sunt. Am plătit pe cineva cu foarte mulți bani, cel mai bine regizor plătit din România în 2020 a fost Cătălin Bugean. Peste 80.000 de euro i-am dat doar să stau eu liniștit, că nu am vrut să mă stresez. Eu m-am ocupat de producție, o producție de vreo 4-5 milioane de euro, nici nu i-am numărat. Ultimele 2 milioane nu le-am mai numărat că mă stresam foarte mult. Așa că mă aștept să am încasări”, a povestit amuzat Liviu. Cu același umor, actorul ne-a mărturisit că filmul lui are toate șansele să ajungă la festivalurile de film. „E o comedie asumată, un film de festival dacă vrei. Sunt o grămadă de festivaluri: Ghinda de Aur, Broasca cu Pedale. La Cannes nu ne ducem. Au sunat, dar am refuzat. Oscarul la fel. Acum că au venit coreenii am zis că nu putem să ne asociem imaginea. Dar dacă o să insiste nu o să am ce face și va trebui să merg”, declara Vârciu pentru Libertatea cu câteva zile înainte să se închidă cinematofgrafele.

Citeşte şi:

Motivul pentru care iubita lui Codin Maticiuc refuză să apară în public. Primele declarații făcute de actor despre cea care i-a dăruit o fetiță

Cum arată băiețelul Valentinei Pelinel și al lui Cristi Borcea. Milan a împlinit 4 ani

Cum le-a răspuns Andreea Bănică celor care au întrebat-o dacă are silicoane. „Deja mă macină. Mă enervează de atâția ani”

GSP.RO Ce s-a întâmplat în Germania după ce luni s-au ridicat restricțiile. Semnal de alarmă de la nemți

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2020. Scorpionii ar trebui să lase trecutul în urmă