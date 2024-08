Potrivit Click, nași au fost un prosper om de afaceri din Dâmbovița împreună cu soția lui. Liviu și Anda au ales să facă atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă într-un cadru intim, fără prea mulți invitați.

Atât la Starea Civilă, cât și la slujba de la biserică au participat doar nașii, familia și prietenii apropiați. Liviu a ales ca nași de cununie pe cunoscuții oameni de afaceri din Dâmbovița, Cosmin și Oana Voevodschi.

Nașii care i-au condus pe Vârciu și pe frumoasa lui mireasă la altar sunt din orașul dâmbovițean Găești și sunt unii dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din județ, dezvăluie exclusivedb.ro.

Nașii lui Vârciu sunt o familie model în Dâmbovița, au doi băieți, Leo și Arthur, care au fost și ei prezenți la cununia artistului, din Capitală. Petrecerea propriu-zisă de nuntă, cu sute de invitați, va avea loc abia anul viitor. Se pare că mirii și nașii lor vor pleca zilele acestea într-o vacanță de vis, în Santorini ( Grecia).

Liviu Vârciu, primele declarații din ziua nunții

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au cununat civil, iar mai apoi s-au prezentat la biserică.

„Trebuie să vă zic, că sunteți ai mei pe viață, dacă vedeți ce am prins… deci am prins bine rău de tot, nu așa. Ia uite ce am prins. Mamă, mamă, ce mireasă! Hai, să fim sănătoși și să ne iubim mult, că e gratis”, a declarat Liviu Vârciu, pe Instagram.

