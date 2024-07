Într-un videoclip postat pe TikTok, fiica lui Liviu Vârciu a povestit că a văzut că au apărut o mulțime de reacții în urma declarațiilor făcute de tatăl ei, așa că a ținut să lămurească situația. Carmina a declarat că nu stă însă pe banii părinților.

„În primul rând, o să încep cu faza aia cu „Nu mai credeți tot ce vedeți pe Internet pentru că nu este ok” (…) Eu îmi câștig banii singură de mult timp, am o afacere împreună cu prietenul meu de mult timp, care merge foarte bine. Sunt creator de conținut, am diverse campanii și trei la mână, nu înțeleg de unde până unde ar fi problema oricui dacă le-aș cere și în momentul de față bani părinților mei.

Nu le cer, stați liniștiți, muncesc, nu stau pe TikTok toată ziua, de asta nici nu am timp uneori să postez, de aia nici nu sunt atât de activă pentru că nu îmi permite timpul, nu am timpul necesar. Am foarte multe chestii de făcut, am o grămadă de proiecte de rezolvat, nu-mi arde mie să frec menta pe TikTok”, a spus Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, într-un videoclip postat pe TikTok, potrivit Spynews.

„Îi plătesc tot ce se poate plăti la casă numai să nu îmi ceară bani”

Carmina Vârciu, în vârstă de 21 de ani, se bucură de succes în cariera sa de creator de conținut online, reușind să se întrețină singură încă de la 17 ani. Anul trecut, când s-a mutat în Capitală, tatăl său i-a oferit suportul necesar pentru a-și începe viața pe cont propriu, achiziționându-i un apartament și o mașină. În prezent, Carmina își acoperă singură toate cheltuielile din veniturile obținute din campaniile online, dar și din magazinul cu lumânări pe care îl are.

„Da, e independentă! De asta mă bucur foarte tare și o respect și am totală încredere în ea. I-am luat apartament, i-am luat mașină, îi plătesc tot ce se poate plăti la casă numai să nu îmi ceară bani. Și dacă nu îmi cere bani, eu zic că sunt realizat cumva și asumat. Dacă eu îi plătesc lunar niște bani, îi fac un rău, pentru că noi suntem din neamul «muieți îs posmagii», am fost niște putori toți”, mărturisește Liviu Vârciu, potrivit ciao.ro.

