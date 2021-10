În weekend, Lora și logodnicul ei, Ionuț Ghenu, au fost Rezervaţia de Urşi din Zărneşti, unde fiecare a adoptat câte un urs. Artista a fost invitată joi, 21 octombrie, în platoul emisiunii „Teo Show”, unde a vorbit despre adopția animalului. Până în urmă cu câteva zile, vedeta nu știa că este posibil așa ceva. Lora a adoptat un urs, iar cei de la Rezervaţia de Urşi din Zărneşti au grijă de el, după ce artista a donat o sumă de bani pentru hrana animalului.

„Betsy e foarte retrasă. Am mers special în Zărnești ca să adoptăm un urs. Nici eu nu am știut că pot face asta. Nu-l iei acasă. Urșii provin din niște medii în care au fost foarte abuzați. (…) Înainte să intrăm să vedem despre ce este vorba, oamenii de acolo au pus un filmuleț foarte trist și foarte real. E trist că oamenii fac lucruri de genul acesta, după atâta educație. (…) Nu am știut că e pe bune și că poți să adopți un urs. Tu dai niște bani, iar oamenii de acolo se ocupă să le dea mâncare. Betsy, fata mea, este singura venită de peste hotare. Este americancă. Ea a fost răpită din Europa de când era pui și a fost dusă la un circ în America. A fost salvată și adusă la Zărnești. Ea a fost hrănită doar cu fast-food, acum are mari probleme cu stomacul. Betsy nu vine la oameni. Pentru ei este foarte greu să se adapteze la sălbăticie”, a povestit Lora.

După ce a auzit povestea Lorei, Teo Trandafir a fost impresionată și a declarat că vrea și ea să facă același gest.

Ionuț Ghenu a adoptat-o pe Dasha, o ursoaică de 20 de ani. „Donațiile se pot face… nu ai o sumă anume. Dacă vrei să adopți virtual un urs este 300 de lei pe an, o nimica toată. Ei au nevoie de două tone de mâncare pe zi. Sunt aproximativ 120 de urși”, a spus iubitul Lorei.

