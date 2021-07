„Nu sunt gravidă și nu am nici burtă!”, a declarat Lora pentru CIAO.RO. Totodată, artista a mărturisit că nu face nimic deosebit pentru a se menține în formă:

„Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum! Îmi place de mine cum arăt.

Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Încep concertele. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Când m-am apucat de sală, mi-am scrântit piciorul.

Nu cred în diete, dar cred într-un stil de viață sănătos! Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață”, a mai spus Lora.

Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește să devină și ea mămică în viitorul apropiat:

„Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.

