La peste două săptămâni după pierderea tatălui său, Loredana Groza a revenit în atenția publicului cu o serie de postări care au stârnit reacții puternice în rândul fanilor. Artista a ales să se retragă pentru o perioadă din viața publică și să plece într-o călătorie, iar destinația aleasă a surprins pe multă lume.

Loredana Groza a plecat din România

Pe Facebook, cântăreața a transmis un mesaj sincer, în care a vorbit despre nevoia de pauză și despre absența ei din mediul online: „2026 începe cu un lucru pe care nu l-am avut de foarte multe ori de-a lungul carierei: o pauză. Chiar dacă acest lucru nu îmi stă în fire, am fost nevoită să fiu offline o perioadă. Vă mulțumesc tuturor, îmi este dor de voi și aștept ca 2026 să fie un an perfect pentru toți! Vă iubesc, Lori”.

Ulterior, Loredana Groza a dezvăluit că se află în India, o țară pe care a vizitat-o de mai multe ori de-a lungul anilor și față de care a declarat în repetate rânduri că are o legătură specială. Artista a postat imagini din timpul unei sărbători tradiționale, însoțite de mesajul: „Ziua Recoltei în India! Happy Pongal Day! Au loc petreceri câmpenești cu orez fiert și muuulte văcuțe 🍚🐮”.

Dacă unii admiratori au apreciat sinceritatea și frumusețea momentelor împărtășite, alții au fost mult mai critici, considerând nepotrivită vacanța în contextul doliului. Comentariile dure nu au întârziat să apară: „Da… că doar este în doliu, nu?”, „Te-ai dus în cultura celor ce se închină la vaci. Impresionant”, „Ce cauți în mizeria aia? Ai toate vaccinurile?”, „De ce îți place India? Este așa de fascinantă? Mulți spun că marea majoritate sunt extrem de săraci. Poate ne spui și nouă cum este…”.

VEZI GALERIA  FOTO

Pe de altă parte, au existat și fani care au susținut-o și au felicitat-o pentru alegerea făcută: „Ești frumoasă și fericită ca o ZÂNĂ! Bravo ție!”. Loredana Groza nu a răspuns criticilor, preferând să se bucure de pauza anunțată și de experiența spirituală din India, într-un moment delicat al vieții sale.

Mesajul transmis de Loredana Groza

După moartea tatălui său, Loredana Groza a publicat și un mesaj sfâșietor, în care a mărturisit cât de mândră este de părintele ei și de lupta pe care acesta a dus-o până în ultimul moment al vieții. Un mesaj plin de emoție, care arată cât de profundă a fost legătura dintre artistă și tatăl său.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și au fost alături de mine și de familia mea în aceste clipe grele. Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte și le înțeleg durerea. Acesta este site-ul tatălui meu, unde puteți descoperi opera scriitorului Vasile Groza: vasilegroza.ro”, a transmis Loredana Groza.

