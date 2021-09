Loredana Groza, apariție excentrică, după ce acum o săptămână a fost luată cu ambulanța. Poartă rochie scurtă și dres plasă

Weekendul care tocmai a trecut l-a petrecut la Iași. Loredana Groza a cântat în cel mai nou club deschis acolo. A urcat pe scenă alături de formația sa și a surprins cu apariția ei provocatoare. Artista a purtat o rochie foarte scurtă, cu volane și foarte decoltată. În partea de sus a îmbrăcat și o jachetă, una strălucitoare.

Privirea și-a ascuns-o în spatele unei perechi de ochelari, și aceasta asortată cu restul ținutei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pentru a-și completa outfitul îndrăzneț, Loredana Groza a ales și un dres plasă, iar în picioare a optat pentru o pereche de botine cu platformă și cu toc foarte înalt, de peste 15 centimetri. Pe parcursul serii, Loredana Groza a dansat, a cântat alături de cei prezenți în club, a arătat că se simte incredibil de bine.

În urmă cu o săptămână, Loredana Groza avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a pozat în ambulanță. Ulterior, ea a dezvăluit amănunte despre starea ei de sănătate.

„Dragii mei, Vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to yall!”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza. Fanii vedetei i-au transmis toate gândurile bune și i-au urat multă sănătate.

Foto: Facebook Loredana Groza, Instagram the_phope

