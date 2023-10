Relația dintre Lucian Viziru și Augustin a fost întotdeauna tensionată și de multe ori au ajuns să nu își mai vorbească din cauza certurilor. Cei doi frați au filmat recent un podcast, unde au povestit cum au ajuns să se bată din cauza unei fete. Evident, fiecare a avut versiunea lui.

„Augustin vorbea la telefon cu prietena lui de atunci și noi ca toți băieții, puși pe glume… totuși nu cred că eu am deschis seria glumelor. (…) Eu am deschis-o? Mă rog. El a întrebat-o la telefon pe fata aia: «Unde ești și cu cine ești?» Și atunci, hai să zicem că am zis eu… Eu am spus: «Stai liniștit că e cu niște fete». Ei, și în secunda doi m-am trezit la podea, ca la judo”, a povestit Lucian Viziru.

Reacția lui Augustin Viziru nu a întârziat să apară, după ce a auzit ce spuse de fratele lui. „Aaa, ce tupeu are! Deja începe…”, a spus actorul.

Și a continuat: „Acum pot să spun varianta mea? Așa, vorbeam cu prietena mea de atunci și a mirosit-o bine că umbla cu fofârlica. Aveai dreptate tu că umbla cu băieți, că probabil de aia m-am și enervat atât de tare. După toată discuția aia, după ce s-a închis telefonul, eu fiind plin de nervi, ți-am zis ceva de prietena ta și în secunda doi, eu eram pe canapea și tu erai acolo și ăla care a sărit la bătaie ai fost tu. Tu ai sărit spre mine. Și în momentul ăla te-am luat și te-am pus jos și am vrut să îți dau în bot și când te-am văzut, când ți-am văzut fața… a fost cel mai urât sentiment pe care l-am avut vreodată, pentru că ți-am mai dat înainte un pumn, dar ăla a fost semi din greșeală și l-am regretat mult timp și îl am pe retină și acum. Și în momentul în care te-am văzut acolo jos am realizat ce prostii am făcut și cred că ăla a fost ultimul nostru clinci, de atunci nu au mai existat”.

„Augustin până la 14 ani a fost sacul meu de box”

Augustin Viziru povestea că nu are o relație foarte bună cu fratele său. Și Lucian Viziru a confirmat că au parte de multe neînțelegeri și a spus care este motivul pentru care ajung să nu își mai vorbească.

„Relația cu Augustin nu a fost una extraordinară pentru că nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am avut și avem cercuri diferite de prieteni, iar până la 14 ani, el a fost sacul meu de box, așa că înțeleg de ce nu mă iubește. Eu am simțit mereu o responsabilitate de frate mai mare, să-l ajut în viață și nu pe stradă la bătăi, că acolo se descurca mai bine decât mine. Noi spuneam și încă spunem că ne iubim, dar când te referi la iubirea de frate, te referi la faptul că te poți baza pe celălalt, eu așa văd lucrurile. Și la noi pot să spun că nu a fost de fiecare dată cazul.”