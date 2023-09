Ludmila Bălan sau „tanti Ludmila”, așa cum este cunoscută de toată lumea, are câteva secrete care o ajută să arate excepțional la 65 de ani. Mama lui Dan Bălan are un stil de viață sănătos, mai exact are grijă ca alimentația să fie una corectă și echilibrată, dar și să facă sport. De fiecare dată când își face apariția undeva, toată lumea o admiră și o complimentează pentru felul în care arată.

„Sportul meu preferat este înotul… de fapt, e mai mult decât sport, e un fel de meditație… iar apa cristalină a Mării este cea mai bună terapie pentru trupul și sufletul meu…”, a declarat Ludmila Bălan, pentru Unica.Md.

Cântăreață și prezentatoare TV, Ludmila este mândră de felul în care arată și nu ezită să se îmbrace precum o adolescentă. Mama lui Dan Bălan poartă fuste scurte, bustiere, rochii cu volane, pantaloni mulați, iar culorile aprinse nu lipsesc din garderoba ei.

Ludmila Bălan primește o mulțime de complimente din partea fanilor și îi impresionează cu energia interminabilă pe care o are la evenimentele la care cântă. „Cea mai superbă doamnă. Sunteți de admirat din toate punctele de vedere. Vă iubim enorm”, „Sunteți superbă toată! Admirație și respect din partea mea”, acestea sunt doar o parte dintre mesajele primite de vedetă, potrivit Click!.

„Ai silueta unei fete de 18 ani”, „Nu încetez să te admir”, „Nu ai mai mult de 20 de ani”, „Ești inspirație pentru cum să te respecți și cum să fii în armonie cu corpul tău”, „Cum poți să arăți așa? Ești cea mai frumoasă”, „Ești superbă”, i-au mai scris admiratorii.

Ludmila Bălan mănâncă o singură dată pe zi

Mama lui Dan Bălan spunea că nu face mari sacrificii pentru a arăta impecabil. Mărturisește că mănâncă o singură datî pe zi, iar pentru față folosește întptdeauna lămâie.

„Nu prea am secrete. Sport fac, dar nu forțez, eu în general nu forțez nimic în viața asta, las lucrurile să meargă de la sine. Important e că tot ce fac, fac cu plăcere. Chiar și când mănânc, mănânc cu plăcere. Chiar dacă mi-e foame și ceea ce mi se oferă nu-mi place, atunci nu mănânc. Să mănânc pur și simplu așa, de foame, nu pot. Eu trebuie să mănânc cu plăcere. Mănânc foarte, foarte încet, o singură dată în zi. Iar pentru față folosesc lămâie. De la altceva nu am văzut efecte, dar de la lămâie, da, am văzut. Exfoliază și ajută să scăpăm mai repede de celulele moarte, care cu vârsta nu se mai desprind atât de ușor”, declara Ludmila Bălan în emisiunea „Iubește viața”, de la postul TV8.

Ludmila Bălan s-a născut pe 28 martie 1959, în satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești, RSS Moldovenească, URSS. Ea este mama cântărețului Dan Bălan și este o prezentatoare de televiziune din Republica Moldova, Maestru în Artă. Ludmila este căsătorită cu diplomatului Mihai Bălan.

A devenit cunoscută prin anii ’90, cu emisiunile pentru copii „Noapte bună, copii!”, „Căsuța cu povești”, „De la 5 la 10” și „Tanti Ludmila Show” de la postul național de televiziune din Republica Moldova.