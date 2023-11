Timp de 22 de ani, Dan Negru apărea negreșit la Antena 1, cu o emisiune specială de Revelion. După mutarea la Kanal D, prezentatorul nu a menținut tradiția și a renunțat la show-urile pentru trecerea dintre ani.

Acum, întrebat într-un interviu pentru Ciao dacă va reveni de Revelion cu un program special, Dan Negru nu a dat un răspuns clar, dar a precizat că în urmă cu ceva vreme i s-a propus să prezinte Revelionul la Sala Palatului din București. El a refuzat.

„Vremea Revelioanelor TV a cam trecut. Încet-încet e ca în occident și la noi. Publicul are alte distracții în noaptea de Revelion, altele decât ecranele. 25 de ani de Revelioane am prezentat într-o țară care are de totul 100 de ani. Eu, din sfertul de secol cât are România, un sfert am făcut Revelioane”, a spus el.

Și a continuat: „Mi-au propus să fac Revelionul lui Negru la Sala Palatului. Suma era frumușică. Nu m-am băgat. Uneori nu banii sunt răspunsul în viața”.

Dan Negru va filma Revelionul 2024, dar nu pentru Kanal D

Într-un interviu pentru playtech.ro, Dan Negru, în vârstă de 52 de ani, a anunțat că a început să pregătească filmările pentru Revelionul 2024. Prezentatorul va filma în luna noiembrie pentru Prime TV, un post de televiziune din Republica Moldova.

„Domnul Tatulici mi-a spus un lucru interesant, cândva. Că, din cei 100 de ani, pe care îi are România, eu am prezentat 25 de ani Revelioane. Un sfert de secol. Așa că, celălalt sfert trebuie să-l pregătesc foarte bine. Doar că nu cred că Revelioanele TV mai au forță, în România, așa cum era, cândva. De Revelion, pregătim, însă, în Republica Moldova, la Prime TV, unde lucrez de peste 15 ani, programele speciale de Sărbători. Acolo, televiziunea, ca și consum media, încă supraviețuiește.”

Dan Negru este căutat și pentru a prezenta evenimente în străinătate, astfel că agenda lui este deja plină. „Am multe evenimente, în fiecare an, cu românii din străinătate. De 1 Decembrie o să ajung în Danemarca, apoi o să ajung în Londra și pe finalul anului probabil ajung în America, la un alt eveniment, de Crăciun”.

Prezentatorul de la Kanal D a vorbit și despre românii care au ales să se mute peste hotare: „Ei iubesc mai mult România, decât o facem noi, pentru că le lipsește mai mult și o văd altfel. Dar acum știu că îi vânează politicul din România, vin alegerile și politicienii români se pregătesc să îi cucerească pe românii de afară. Sunt însă prea deștepți, ca să cadă în capcana lor”.

Dan Negru face naveta între România și Republica Moldova

În urmă cu câteva săptămâni, Dan Negru ne-a vorbit într-un interviu exclusiv despre colaborarea pe care o are în Republica Moldova și cum se descurcă cu acest program încărcat. „E frumos. Caut mereu floarea și nu spinii dintr-un trandafir. Ma onorează colaborarea cu televiziunea din Moldova de peste 16 ani.

Audiențele pe care le fac show-urile mele acolo sunt publice și le găsiți pe net. Dar mă întristează că în ăștia 16 ani, fiind singurul român care face audiențe mari în piața TV din Republica Moldova, nu m-a căutat niciodată vreun reprezentat al statului român ca să se folosească de imaginea acolo în promovarea României, ca să nu spun a unirii. A reîntregirii”, ne-a spus vedeta de la Kanal D.