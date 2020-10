Luminița Anghel a spus adevărul despre căsnicia cu soțul ei. „Nu m-am grăbit să iau o decizie”

Luminița Anghel a vorbit și despre divorțurile din viața ei. Ea a recunoscut că nu a fost compatibilă cu bărbații din viața ei.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost o pasiune de moment, nu ne-am potrivit deloc, nici nu ne-am cunoscut bine, nu eram compatibili la aboslut nimic. Așa a fost si în prima căsătorie și la a doua, când am fost împreună cinci ani.

Nu m-am grăbit să iau o decizie, am dus mult, mă gândeam mai mult la ei din jurul meu, decât la mine, plus că exista și un copil adoptat. Dar când am zis ”stop joc”, am umplut mașina și am plecat. A fost ca o eliberare de o povară”, a spus Luminița Anghel la Vorbește lumea.

„Dar a treia e cu noroc, am împlinit 9 ani pe 7 octombrie, de ziua mea. Trăim într-o armonie froarte frumoasă, departe de lume. Ne-am retras din lumea asta care încearcă să ne dezechilibreze armonia.

De data asta ne-am îndrăgostit. Am fost prima dată prieteni și apoi ne-am îndrăgostit, dar a apărut și Filip, foarte devreme.

Eram de foarte puțin timp cu soțul meu, dar eram matură, la 42 de ani. Acum noi considerăm că e cu noroc, că și el e la a treia căsnicie, după două divorțuri”, a mai spus artista la Pro Tv.

Citeşte şi:

Cum a respins Crucea Roșie aplicația pe bani europeni a unei femei crescute într-o familie unde tatăl și-a ucis amanta, apoi ea însăși a fost agresată până la paralizie de soț!

Cei care nu cedează! Cum arată o tabără online organizată la Lupeni în plină pandemie. ”Ne-am transformat camerele în mici laboratoare”

Queen, pe primul loc la vânzări în Marea Britanie, după 25 de ani. ”Numărul 1, numărul meu preferat”

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om