Cine e actrița din România care joacă în filmul internațional „The Train”: „A fost fascinant”

Actrița română Mădălina Bellariu Ion a fost una dintre vedetele serii la premiera austriacă a thrillerului de spionaj „The Train”, care a avut loc în Viena, în fața a peste 700 de spectatori.

Seara a fost prezentată de Ralf Moller, cunoscut publicului din filmul „Gladiator”, alături de Michelle Pippan, iar după proiecție Mădălina Bellariu Ion a semnat autografe pentru numeroșii fani prezenți. A doua zi, premiera de la Linz s-a desfășurat, de asemenea, cu sala plină.

Filmul este scris și regizat de Boris Volodarsky, fost căpitan în trupele speciale ale serviciului de informații militare rus (GRU). Presa austriacă o prezintă pe Mădălina Bellariu Ion drept una dintre senzațiile filmului, fiind una actrițele principale ale filmului, alături de Dennis Dewall, actor principal și producător.

Proiecțiile din Austria au urmat premierei mondiale de la Berlin, unde filmul a fost prezentat în fața a numeroși invitați din industria filmului. Turneul european continuă cu premiere programate la Praga, Tel Aviv, Sofia, Londra și Varșovia, iar după acest tur al capitalelor europene filmul ar putea ajunge și la București.

După ce s-a stabilit în Occident, Boris Volodarsky și-a susținut doctoratul în istoria serviciilor de informații la London School of Economics. Este membru al Royal Historical Society și al seminarului de informații de la Cambridge, condus de profesorul Christopher Andrew. El este ste autorul cărții „The KGB's Poison Factory: From Lenin to Litvinenko”, tradusă în mai multe limbi, și a fost consultant principal pentru documentarul BBC „Panorama” despre otrăvirea lui Alexander Litvinenko.

Cu „The Train”, Boris Volodarsky și-a propus să facă un film de spionaj inteligent, în stil clasic, pentru publicul de azi, care să arate și ceea ce el numește „a cincea dimensiune" a spionajului: operațiunile digitale și culegerea de informații.

Filmul a ajuns în cinematografele din Austria și Germania

Acțiunea se petrece la bordul legendarului tren de lux Majestic Imperator, reconstituit după vagoanele de salon ale casei imperiale austriece, într-o călătorie de la Viena, prin Budapesta, până la Praga. Investitori rivali și un spion rus transformă o simplă vânzare într-un joc periculos între agenții de informații. Filmul a fost produs de compania austriacă Westside Studios și a fost filmat în locații din mai multe țări europene.

Mădălina Bellariu Ion o interpretează pe Natalie Krug, antagonista enigmatică a filmului, un rol pentru care presa austriacă a remarcat-o, scriind că strălucește în rolul rece și calculat al adversarei, „cu un control perfect". Actrița din România, care a mai jucat alături de Jude Law și Scott Adkins, descrie personajul drept unul dintre cele mai interesante ale filmului

„A fost fascinant să lucrez la personaj alături de cineva care cunoaște atât de bine universul serviciilor secrete. Am învățat foarte multe despre spioni, lucruri care nu apar în presă și pe care Boris le explică în profunzime în cărțile sale. Am filmat de la Viena și Londra până în Malta, Bangkok și Tokyo cu o echipă cu adevărat internațională. Pe platou se vorbeau o mulțime de limbi, de la rusă și germană la mandarină, engleză și, bineînțeles, română, iar cred că tocmai această diversitate se simte pe ecran.

Am fost copleșită de numărul de oameni veniți la premieră. Cel mai frumos moment a venit însă după film, când mulți spectatori au venit la mine să îmi spună cât de mult le-a plăcut că este un altfel de film de spionaj decât cele pe care le-au văzut în ultima vreme. Iar acesta este, fără îndoială, meritul lui Boris. Publicul din țările de limbă germană l-a primit cu brațele deschise”, a spus Mădălina Bellariu Ion.

„The Train” rulează în prezent în cinematografele din Austria și Germania si în curând va ajunge si pe ecranele din Londra și din alte țări. O premieră în România nu a fost încă anunțată, dar este in discuție, după cum anunță producătorii.

Cine este Mădălina Bellariu Ion

Actriță și producătoare română cu peste 30 de filme și seriale în Europa și Statele Unite, Mădălina Bellariu Ion a lucrat alături de nume importante ale cinematografiei internaționale.

A jucat în „The Young Pope” (HBO), regizat de Paolo Sorrentino, cu Jude Law în rolul principal, dar și în sezonul 5 al serialului „Grace” (ITV/Amazon), cu John Simm, în „Take Cover”, cu Scott Adkins și Alice Eve, și în „Pennyworth” (Epix/DC). Lucrează între România și Marea Britanie, iar prin compania sa, Open Book Entertainment, dezvoltă proiecte gândite pentru piața europeană și cea americană, care urmează să fie filmate în România.