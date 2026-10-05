Six Flags închide definitiv X2, unul dintre cele mai cunoscute roller coastere ale parcului Magic Mountain din California, după aproape 20 de funcționare. Decizia vine la aproximativ o lună după ce o anchetă CNN a scos la iveală o serie de cazuri de răni grave și spitalizări, iar avocații spun că peste 100 de persoane reclamă leziuni cerebrale după ce au urcat în atracție în ultimii doi ani. Compania susține însă că X2 a trecut constant testele de siguranță.

Scaunele se roteau la 360 de grade, în timp ce trenul cobora cu peste 120 km/h

X2, una dintre atracțiile-emblemă ale Six Flags Magic Mountain, în care au urcat din 2008 și până la închidere peste 16 milioane de oameni, nu era un roller coaster obișnuit. Scaunele se roteau înainte și înapoi la 360 de grade, independent de direcția șinei, astfel încât pasagerii puteau ajunge cu fața spre pământ în timpul coborârilor. Trenul cobora de la aproximativ 61 de metri și atingea viteze de până la 76 de mile pe oră, adică aproximativ 122 km/h. Traseul includea și două manevre rare, cunoscute drept „raven turns”, în care o jumătate de buclă se transformă într-o coborâre abruptă.

Tocmai combinația dintre viteza mare și mișcarea independentă a scaunelor a făcut din X2 una dintre cele mai cunoscute atracții pentru pasionații de roller coastere.

Două femei au ajuns în același spital, la șase zile distanță una de cealaltă

Ancheta CNN a început după două cazuri produse în luna iulie. Pamela Guillen mersese la Magic Mountain împreună cu fiica sa, care își sărbătorea aniversarea. După ce a coborât din X2, femeia și-a pierdut cunoștința și a ajuns la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență pe creier.

La numai șase zile distanță, Naomi Greer-Wilkinson, în vârstă de 25 de ani la momentul incidentului, s-a prăbușit după ce a coborât din același roller coaster și a fost transportată la același spital. Medicii care le-au tratat pe cele două au asociat traumatismele cerebrale severe cu un eveniment de accelerare și decelerare rapidă produs în timpul cursei. Naomi Greer-Wilkinson se afla încă în comă la finalul lunii septembrie, potrivit CNN.

Peste 100 de persoane au reclamat leziuni după ancheta CNN

După publicarea investigației, situația a luat amploare. Avocații implicați în caz au declarat că peste 100 de persoane i-au contactat susținând că au suferit traumatisme craniene după ce au folosit X2 în ultimii doi ani. Acestea sunt, în acest moment, acuzații formulate de reclamanți și avocații lor, nu constatări definitive ale unei instanțe.

CNN documentase anterior numeroase rapoarte privind răni grave și spitalizări asociate cu roller coaster-ul, unele acuzații mergând în urmă cu mai bine de zece ani. Investigația a identificat și cel puțin două decese asociate cu atracția.

Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a urcat în X2

Printre cazurile documentate de CNN se află cel al lui Christopher Hawley, care avea 22 de ani. Tânărul a murit după ce folosise X2 în urmă cu patru ani. Raportul medicului legist a stabilit că moartea a fost provocată de un traumatism cranian contondent produs într-un „accident într-un parc”, potrivit documentelor citate de CNN.

Familia sa a acționat Six Flags în judecată. Compania a susținut anterior, în documente judiciare citate de CNN, că atracția era inspectată zilnic și că un pasager care o folosea normal și respecta regulile nu ar fi trebuit să sufere un traumatism cerebral.

Six Flags: X2 a trecut constant testele de siguranță

Pe 29 septembrie, președintele Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, a anunțat că X2 nu va mai fi redeschis. Compania precizează că atracția a trecut constant numeroase teste de siguranță, dar că a decis să o retragă definitiv după ce încrederea vizitatorilor a fost afectată.

„Am decis să închidem atracția pentru că credem că este lucrul corect de făcut”, a transmis conducerea Six Flags.

X2 era deja închis temporar din luna iulie, după incidentele în care cele două femei au suferit leziuni cerebrale la numai câteva zile distanță.

„Intri fiind tu și ieși o urgență medicală”

Pamela Guillen a supraviețuit și a fost externată, dar a povestit că recuperarea i-a schimbat viața. A trebuit să învețe din nou să meargă și să vorbească și continuă să se confrunte cu dureri de cap și alte probleme neurologice, potrivit CNN. Descrierea ei despre experiență este una dintre cele mai puternice mărturii din anchetă:

„Intri fiind tu și ieși o urgență medicală”, a spus femeia.