Un bolovan de 10 kg, folosit timp de 30 de ani ca opritor de ușă, costă 100.000 de dolari: nu este de pe Pământ și a ajuns aici în 1939

Un bolovan de peste 10 kilograme, folosit timp de decenii ca opritor de ușă într o fermă din Michigan, s a dovedit a fi un meteorit rar, evaluat la aproximativ 100.000 de dolari. Descoperirea a fost confirmată în 2018 de oamenii de știință de la Institutul Smithsonian, care au analizat compoziția sa bogată în fier și nichel, informează Il Messaggero.

Opritor de ușă transformat în comoară științifică

Povestea meteoritului, botezat oficial „Edmore” după orașul în care a fost găsit, începe în 1939, când un obiect metalic masiv a fost descoperit pe o fermă din această localitate din Michigan. Se spune că bolovanul ar fi căzut din cer, dar această afirmație nu a fost documentată oficial. Proprietarul fermei l-a folosit vreme de decenii într un mod cât se poate de banal: pentru a ține deschisă ușa unui hambar.

În 1988, ferma a fost vândută, iar piatra a schimbat și ea proprietarul. Deși fostul fermier i a spus cumpărătorului că obiectul provine din spațiu, niciunul dintre aceștia nu i a atribuit o valoare deosebită.

Astfel, piatra a continuat să și îndeplinească rolul de opritor de ușă, devenind un obiect curios pe care copiii îl duceau uneori la școală ca să-l arate colegilor. Însă, abia în 2018, o altă cădere de meteorit, în apropiere de Hamburg, Michigan, a declanșat o serie de evenimente care aveau să schimbe destinul bolovanului.

Analiza care a schimbat totul

Inspirat de atenția generată de meteoritul din Hamburg, proprietarul meteoritului de la Edmore a decis să afle dacă povestea transmisă de fostul proprietar al fermei era adevărată. A dus piatra la Universitatea Central Michigan, unde geologa Mona Sirbescu a efectuat primele analize. Măsurând aproximativ 17x20x23 centimetri și cântărind 10,22 kilograme, bolovanul a atras imediat atenția specialiștilor.

„Am realizat că nu este o simplă piatră. Analizele ulterioare au confirmat bănuielile noastre”, a declarat Mona Sirbescu. Pentru a confirma originea sa extraterestră, o mostră a fost trimisă la Institutul Smithsonian.

Cercetătorii au descoperit că piatra conține nichel și fier, iar suprafața sa prezenta modele Widmanstätten, structuri metalice specifice meteoriților care se formează doar în condiții cosmice extreme.

Unicitatea meteoritului Edmore

Analizele avansate au identificat prezența mineralelor rare precum kamacit, taenit și schreibersit, ceea ce a permis clasificarea meteoritului în Grupa IIIAB, specifică corpurilor cerești din sistemul nostru solar.