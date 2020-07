Mădălina Ghenea, declarații sincere despre căsătorie. De ce nu a făcut pasul cel mare până acum. “Voi încerca să răspund cât mai bine”

Bărbatul alături de care a fost văzută recent Mădălina este Leonardo Maria Del Vecchio, moștenitorul unui imperiu de miliarde. În ultima vreme au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la o eventuală logodnă. Actrița mărturisește însă că ar vrea să îmbătrânească singură.

“Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine.

Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta.

Se pare că îi enervează pe oameni – în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții.

Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare. (…)”, a spus Mădălina pe contul de socializare.

Fiica și mama, cele mai importante persoane din viața Mădălinei

“Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită.

Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele.

Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a explicat Mădălina Ghenea, potrivit VIVA!

