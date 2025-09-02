Mădălina Ghenea a fost una dintre aparițiile spectaculoase de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția 2025, unde a participat la premiera mult așteptată a filmului „The Smashing Machine”, producție în care joacă Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader și alții.

Mădălina Ghenea, elegantă la Veneția

Actrița și modelul român a atras toate privirile într-o rochie neagră, elegantă, cu o trenă lungă din material satinat, care i-a pus în valoare silueta și i-a oferit un aer sofisticat. Detaliile aurii și aplicațiile prețioase din zona bustului au adăugat un plus de dramatism ținutei, transformând apariția într-una memorabilă.

Fotografii au surprins-o în ipostaze inedite, pline de grație și siguranță de sine, în timp ce își etala rochia pe covorul roșu. Cu un zâmbet radiant și o atitudine elegantă, Mădălina Ghenea a reușit să cucerească publicul și obiectivele camerelor deopotrivă. „Ar putea face o impresie grozavă cu orice cearceaf, chiar și cu o perdea de duș”, a scris presa din Italia despre vedetă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Prezența sa la premiera filmului „The Smashing Machine” a fost una dintre cele mai apreciate ale serii, demonstrând încă o dată statutul ei de fashion icon pe marile scene internaționale. Festivalul de Film de la Veneția este renumit pentru eleganța și fastul său, iar apariția Mădălinei Ghenea a confirmat încă o dată că vedeta știe să îmbine perfect rafinamentul cu spectaculozitatea.

Și o altă româncă a apărut la Festivalul de Film de la Veneția

Zilele trecute, Loredana Salanță a făcut furori la Festivalul de Film de la Veneția. În cadrul evenimentului, a avut loc și premiera filmului „Jay Kelly”, în care George Clooney joacă alături de Adam Sandler. Pe covorul roșu, Clooney a apărut la braţ cu soţia sa, Amal, spre surprinderea tuturor. Actorul în vârstă de 64 de ani a lipsit de la mai multe evenimente, totul din cauza stării sale de sănătate: suferă de sinuzită.

Pe același covor, sub privirile spectatorilor și ale fotografilor entuziaști, și-a făcut apariția și o româncă. E vorba despre Loredana Salanţă, fosta Miss România şi câştigătoare a Top Model of The World, a anunțat Alessandra Stoicescu la Observatorul de la Antena 1. Conform dezvăluirilor făcute de ea pe Instagram, la Festivalul de Film de la Veneția a participat la premiera „Jay Kelly” la invitația Netflix. „Particip la premiera filmului @jaykellyfilm. Mulțumesc mult, @netflix, pentru invitație!”, au fost cuvintele ei.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Pentru eveniment, ea a ales o rochie albă, lungă, cu un șliț adânc pe picior, creată de Nour Fathallah, un designer din Turcia. O întreagă echipă a pregătit-o pentru apariția elegantă, un make-up artist a machiat-o, altcineva i-a aranjat părul, chiar și bijuteriile și încălțămintea au fost atent alese.

Loredana Salanța este o figură marcantă în lumea modei și o inspirație prin diversitatea carierei sale. Originară din Bistrița, în vârstă de 33 de ani, Loredana a cucerit podiumurile internaționale și a îmbinat cu succes pasiunile pentru modelling, drept și actorie, fără să neglijeze implicarea în cauze sociale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE