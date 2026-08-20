În urmă cu exact patru ani, chiar de ziua ei de naștere, vedeta Pro TV primea cel mai de preț cadou pe care și l-ar fi putut dori vreodată: venirea pe lume a fiului său, Aksel. De atunci, luna august are o semnificație deosebită pentru ei.

Fiul Magdei Pălimariu a împlinit 4 ani

Cu ocazia acestei duble aniversări, Magda Pălimariu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, exprimându-și recunoștința pentru tot ce i-a oferit viața de când a devenit mamă. Vedeta a mărturisit că legătura dintre ea și micuțul Aksel este una extrem de puternică, iar primii patru ani din viața băiatului au fost plini de fericire și zâmbete.

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„Sunt puține cuvinte să descriu sentimentul pe care îl am pentru copilașul ăsta drăgălaș și pentru tot ce mi-a oferit viața! AKSEL, acum 4 ani, ai devenit cel mai de preț dar al vieții mele! Acum 4 ani, de ziua mea, ai venit pe lume și mi-ai schimbat universul pentru totdeauna!”, a scris Magda Pălimariu pe pagina sa de Instagram.

Magda Pălimariu: „Azi este despre noi”

Gândurile transmise de Magda Pălimariu au continuat într-o notă plină de afecțiune. Prezentatoarea TV a subliniat că această zi este specială în primul rând pentru băiețelul ei, pe care îl consideră o adevărată minune.

„Patru ani de iubire pură și zâmbete în fiecare zi de August. Azi este despre noi, Aksel, despre tine, despre cel mai frumos cadou primit vreodată de ziua mea!! La mulți ani, copilaș bun și iubitor!! Te iubesc infinit, băiețelul meu drag! Ești o minunatie de copil!!”, a adăugat sărbătorita.

Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret în urmă cu 5 ani cu Ionuț Eriksen. După nașterea lui Aksel, vedeta a locuit în Norvegia alături de soț și de fiul lor timp de doi ani. În prezent, partenerul ei de viață face naveta Norvegia – România.