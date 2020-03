De Florian Gheorghe,

“Poate că suntem ori vom deveni mame, dar, cu siguranță, am fost și suntem fiicele cuiva. 1 martie, 8 martie ar fi fost și ziua mamei mele. Prețuiesc, sărbătoresc, omagiez chipul, amintirea, pecetea pe care a lăsat-o asupra mea, unica mamă”, ne face dezvăluiri emoționante distinsa artistă în vârstă de 57 ani, una din puținele românce care a ajuns celebră în marea cinematografie a lumii. “Țin minte că, odată, mi s-a decernat titlul de «Femeia anului», la o gală respectabilă. Am fost felicitată intens la ceremonia unde a fost prezent și tata. M-a felicitat și el, mi-a urat sănătate, apoi, la final, m-a întrebat: «Ești mândră?». Tot el a continuat: «Ar trebui să fii, căci tu ești oglindirea mamei tale clipă de clipă, zi de zi, ceas de ceas. Nu «Femeia anului», nu a Globului”, declară artista, care profită de orice ocazie să le mulțumească părinților ei pentru tot ce au făcut pentru ea, de-a lungul vieții.

«Eram un copil greu de suportat»

Un copil răsfățat, Maia recunoaște că părinții ei au fost la extreme în ceea ce privește educația pe care i-au oferit-o. Dacă tatăl ei a fost dur și a criticat-o adesea, mama ei a fost chiar la polul opus: “Pentru mine, mama a fost totul. Ea rămâne cea mai frumoasă rugăciune a mea. Eram însetată de dragostea ei. Ceea ce am devenit, om, artist, personalitatea pe care o am, totul este e o moștenire primită de la părinții mei. Mama mi-a fost model, avea un alt fel de a se raporta, de a discuta, de a comenta ceea ce fac, total opus față de tata. Tot ceea ce făceam era perfect, minunat. M-a învățat într-un fel anume să văd luciditatea până în străfunduri în ceea ce fac. O admiram pe mama mea foarte mult, pentru că era o persoană tonică, mereu cu zâmbetul pe buze. Eram un copil greu de suportat, dar un copil dorit de părinţi şi, prin urmare, răsfăţat. Simţeam iubirea, dar, în acelaşi timp, am primit o educaţie extrem de riguroasă. Era o persoană foarte activă din punct de vedere profesional, profesor, informatician. Era foarte solicitată şi dedicată profesiei sale și totuși avea o răbdare înduioşătoare şi cu mine, şi cu tata. A fost un om special. Tata, la 80 de ani, mi-a zis că o iubește pe mama”, ne-a mai mărturisit îndrăgita actriță.

Tatăl actriței a fost dat afară din învățământ

Părinții au crescut-o pe Maia Morgenstern fără televizor până la 18 ani, preferând pentru ea doar cultul cărților și al interacțiunii cu ceilalți copii. “Mama a fost unul dintre pionierii informaticii în România, a ţinut toată casa, toată familia. Tata a fost dat afară, în anii 60, de la Facultatea de Matematică, unde era profesor. Nu s-a mai angajat. A gândit, a scris. E vegetarian şi practicant de yoga de jumătate de secol, când nici nu se ştia la noi de aşa ceva”, spune actrița. Şi, o vreme, acesta i-a oferit meditaţii particulare de logică matematică însuşi marelui filozof Constantin Noica.

