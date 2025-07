Tânăra, care este studentă la Medicină, și artistul nu au făcut nicio declarație până acum despre logodna lor, însă mama lui Dorian Popa a dezvăluit că știa că urmează ca ei să facă acest pas.

Mama lui Dorian Popa a fost surprinsă de veste

Chiar dacă a fost luată prin surprindere de informația care a apărut în mediul online, deoarece nu a mai vorbit în ultimul timp cu Andreea și cu Dorian Popa, Luminița, cea căruia vedeta îi spune „Mamișor”, i-a dat de gol pe cei doi: lumea știa că formează un cuplu de doar câteva luni, însă relația lor este mai lungă decât atât!

„Este o noutate și pentru mine, că n-am văzut ce-au făcut ei în ultimul timp. Ne vedem mai rar, ei sunt foarte ocupați. Eu punctul de vedere mi l-am spus de mult: sunt foarte încântată de relație. Soacră oricum mă consider și pentru Andreea. Soacră în sensul drăgălaș al cuvântului, nu în sens peiorativ.

Sunt foarte încântată, să dea Dumnezeu să le meargă bine. Acum sunt în pregătiri, vine și fratele lui din Germania cu familia. Vom fi cu familia lărgită de această dată, chiar sunt o soacră fericită. Vom sărbători la mare”, a spus mama lui Dorian Popa pentru Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

Întrebată dacă i-a dat vreun sfat fiului ei în privința inelului pe care Dorian Popa l-a ales, „Mamișor” a dezvăluit că artistul nu are nevoie să fie ajutat, deoarece se descurcă foarte bine și singur.

Artistul și Andreea ar forma un cuplu de aproximativ un an

„Dorian e un bărbat de 37 de ani. Pe lângă aceasta, este Leu. Crezi că ar mai apela la sfaturile mamei? Nu! Dorian e un tip suficient de deștept, modern, suficient de «de toate», ca să știe ce să aleagă în privința inelului. Știam de aproape un an că urmează să o și ceară.

Andreea e încă studentă, își dorește să termine facultatea. Mai durează puțin până la nuntă. În era progresistă nu mai contează un act, ci buna înțelegere, ceea ce pe vremea noastră nu era valabil. Erai atacat dacă trăiai în cuplu fără certificat de căsătorie”, a încheiat Luminița Popa.

Despre gestul lui Dorian Popa, care i-a oferit inelul de logodnă iubitei lui, Andreea, a vorbit și fosta parteneră a artistului, Claudia Iosif (Babs).

„Ne-am despărțit de atâta timp… Nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a spus Claudia Iosif (Babs).