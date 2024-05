Manuela Hărăbor, care a jucat rolul principal în filmul „Pădureanca”, le sfătuiește pe femei să fie naturale, să fie ele însele. Aceasta ne îndeamnă să ținem posturile de peste an, care ne ajută și sufletește. Înrebată care este secretul și cum reușește să își mențină silueta, actrița a spus că nu face ceva special.

„Nu mă abțin de la nimic. Încerc să mănânc totul cu moderație. Ce secret? Să ținem posturile de peste an, că uite așa jumătate din an nu mâncăm nici carne, nici ouă, nici lactate și iese un regim alimentar care ajută și sufletește foarte mult”, a spus Manuela Hărăbor pentru revista VIVA!

Anul acesta, Manuela Hărăbor va petrece Paștele alături de familia ei

„Ca de obicei. Merg la biserică începând din Săptămâna Mare a Patimilor, adică de mâine. Sărbătoresc cu familia mea, cu tatăl meu care are 97 spre 98 de ani, cu mama care are 85 spre 86 de ani, cu sora mea, cu băiatul meu care are 33 spre 34 de ani. Mă bucur și stăm împreună. Sărbătoarea Învierii este o sărbătoare care trebuie împărtășită cu familia, părerea mea”, a spus Manuela pentru VIVA!

Ani buni, Manuela Hărăbor s-a bătut în instanță pentru a obține o pensie alimentară pentru Andrei, fiul său de 34 de ani, de la Dan Chișu. Chișu declara, la un moment dat, că actrița, cu care avusese o relație de scurtă durată, era căsătorită în acel moment și că niciodată nu au avut planuri serioase în doi.

La ani distanță, actrița a mărturisit că nu a ținut niciodată ranchiună și supărare din cauza celor întâmplate. Mai mult, ea a spus că pe tatăl copilului său l-a iertat de mult: „Eu iert foarte ușor. Mă supăr ușor, sunt ca un foc de paie. Nu țin ranchiună și supărare cu nimeni. Da, l-am iertat de mult, așa cum am iertat pe oricine”.

