Mara Bănică, în vârstă de 48 de ani, este mama a doi copii, un băiat de 13 ani, Dima, și o fetiță de doar 2 ani, Donca Maria. Jurnalista a beneficiat de ajutorul mai multor bone pentru a avea grijă de fiica ei. Cu toate acestea, recent, a decis să facă o schimbare importantă.

După ce a analizat cu atenție imaginile de pe camerele de supraveghere din propria casă, Mara Bănică a ajuns la concluzia că bona nu manifesta afecțiunea necesară față de fetița ei. Deși bonele erau competente din punct de vedere profesional, lipsea elementul esențial, mai exact afecțiunea față de copil. Această descoperire a determinat-o pe jurnalistă să ia decizia drastică de a-și concedia bona.

În urma acestei hotărâri, Mara Bănică a hotărât să-și ducă micuța la creșă, considerând că aceasta este o opțiune mai potrivită pentru dezvoltarea ei emoțională.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7, 8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire. Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă. Am renunțat, pentru că mi-am dat seama că așa cum te iubește familia, nu te iubește nimeni”, a dezvăluit Mara Bănică, pentru Playtech.

Motivul pentru care Mara Bănică nu se afișează public cu soțul ei

În anul 2021, Mara Bănică s-a căsătorit religios. La momentul acela, pe rețelele de socializare, jurnalista a postat fotografii, însă i-a ascuns chipul soțului ei. La fel a făcut și în alte imagini postate de vedetă în mediul online.

Jurnalista a preferat să-l țină departe de ochii curioșilor pe soțul ei, cel mai probabil acesta nu își dorește să devină persoană publică, astfel că stă cât mai retras de camerele foto. Se știe însă că acesta conduce o multinațională în Germania și este nevoit să fie mai mereu plecat.

De când fiica lor a venit pe lume, Mara Bănică s-a bucurat de prezența constantă a soțului ei, care a luat o pauză de la muncă. Acum, invitată în podcastul lui Jorge, vedeta a recunoscut că soțul s-ar putea întoarce la muncă, chiar în Germania.

Ar putea avea un mariaj la distanță sau familia s-ar muta acolo. „Soțul meu acum este în România, de când s-a născut Donca (n.r. – fiica lor). Ei au posibilitatea, în Germania, să-și ia an sabatic, nouă luni de fapt. Încă nu și-a luat, dar a întrerupt jobul. Nu știu când se va întoarce în Germania, eu mi-aș dori să nu se mai întoarcă.

Dar din păcate, deși e țara lui, e dezamăgit. Nu înțelege de ce normalitatea din afară, aici trebuie să fie ocolită. E greu, după 30 de ani de Germania sau orice altă țară civilizată, în care ai făcut ceva, să ajungi într-o companie nemțească, să faci o facultate acolo.

Pe de altă parte, acasă, pentru el, acum suntem noi. Nu știu ce va fi, eu în Germania ce Dumnezeu să fac?! Pot să mă plimb, nu-i atât de departe”, a povestit Mara Bănică, în cadrul podcastului „Vorba lu` Jorge”, conform wowbiz.ro.

