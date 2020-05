De Denisa Macovei,

După ce a avut pierderi financiare cu restaurantul de pe litoral, Maria Buză spera să se repună pe picioare cu ajutorul celui din București. Câteva luni lucrurile au mers bine, a făcut câteva evenimente care au strâns public, însă a venit pandemia și a trebuit să pună lacătul.

“Acolo mi-am petrecut ultimii mei ani din viață. Patru ani din viața mea am stat și m-am chinuit acolo și am făcut tot ce am crezut eu că pot face și m-am străduit cu toată ființa mea și cu toate buzunarele mele, cu toate portofelele mele, și cu toate conturile mele, să aduc lume cât mai multă în restaurant. Din păcate atât a fost să fie. Pandemia a reușit să mă pună la pământ și să închidem afacerea. Am predat spațiul”, a povestit Maria Buză pe canalul de YouTube al lui Marius Manole, mărturisind că și după ce vom trece de această criză provocată de COVID-19 nu mai vrea să investească într-o astfel de afacere. “Poate să cânt în alte restaurante. Invitată e cel mai bine”, a mai completat actrița.

S-a mutat în afara Bucureștiului

De când s-a intrat în autoizolare, Maria Buză a preferat să se mute în afara Bucureștiului, la casa de vacanță. “M-am retras pe la țară, pe unde avem o căsuță. M-am bucurat de mama, cu care stau foarte puțin și bineînțeles o văd foarte rar și perioada asta m-a ajutat mult și mi-a părut bine că pot să stau cu ea, iar ei și mai și”, a mai povestit actrița.

