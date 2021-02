„A fost extrem de greu, mi-am plâns în pumni, dar mi-am dat seama că situația mea este și a lumii.

Restaurantul a fost cea mai proastă mișcare a mea și a soțului meu, care am crezut că ne va îndeplini toate dorințele.

Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am vrut noi. Căci oamenii cu care am lucrat noi au lucrat doar pentru buzunarul lor. La mare am încheiat afacerea cu doi ani în urmă, iar cu cel din București, noi eram în cădere liberă și nu reușeam să ne revenim.

Noi speram zi de zi să ne revenim, dar aproape toți veneam cu bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile.

Este un capitol încheiat, dar încă mai tragem după el, avem datorii”, a spus Maria Buză, potrivit Wowbiz.

