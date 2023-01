Maria Constantin are un fiu, pe Codrin, din mariajul cu Ciprian Tapotă, însă micuțul a crescut alături de tatăl său și bunicii paterni, în județul Gorj.

Cu toate acestea, mulți dintre fanii Mariei au dorit să afle care este motivul pentru care vedeta nu încearcă să-l aducă pe băiatul ei în București.

„Nu vreau să fie supus la tentațiile din jur, mai bine să stea acolo, la țară, e mai bine pentru el! Aici cine știe cu cine se anturează și dă de cine știe ce probleme. Nu-i o lume asta pentru el. Acolo, la bunici, el are un anturaj al lui, de copii cuminți. Mi-e frică, sincer, să-l aduc la Capitală! El stă împreună cu bunicii la Târgu Jiu.

Are doar 13 ani, e chiar la vârsta aceea ingrată a adolescenței, dar e un băiat foarte bine crescut. Trebuie să recunosc că el a stat cu bunicii și cu tatăl lui mai mult decât cu mine, dar noi doi ne înțelegem foarte bine”, a mărturisit solista, pentru Click!.

„E un copil foarte înțelegător, nu a comentat despre bărbații din viața mea niciodată. Și cu Robert se înțelege foarte bine, sunt și mi apropiați de vârstă. El vrea să fie cavaler de onoare la nuntă la mine”, a mai dezvăluit Maria Constantin.

Maria Constantin, eliminată de la „Survivor România”

Maria Constantin a venit la Survivor România 2023 să își testeze limitele, însă a fost prima eliminată din competiție. Adversarii, cei din echipa Războinicilor, spuneau despre concurentă că era veriga slabă a echipei Faimoșilor.

DOC, Gheboasă și Maria Constantin au fost nominalizați pentru eliminare, iar telespectatorii au votat prin SMS concurentul favorit. Se pare că artista a avut cele mai puține voturi, astfel că drumul ei în competiție s-a încheiat mai repede decât se aștepta.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

Astfel, în echipa Faimoșilor au mai rămas: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina. Gheboasă a cerut să plece acasă, pentru că nu mai rezista în competiție. Vica Blochina, bună prietenă a Mariei Constantin, a început să plângă atunci când a aflat cine pleacă acasă.

