Cum a apărut Marina Voica în centrul orașului Breaza. Reacția fanilor: „Sunteți foarte cool”

În centrul orașului Breaza, acolo unde locuiește de ani de zile, Marina Voica a apărut îmbrăcată într-o geacă bleu și într-o pereche de blugi la care a asortat o pereche de pantofi sport și o șapcă.

S-a pozat așa, iar apoi a încărcat imaginea pe Facebook, la care a avut și o mică descriere. „Da, totul absolut actual. Breaza, ora 17.26, 19 august 2021”, a notat artista.

Postarea ei a atras imediat atenția, fanii au reacționat cu sute de lik-uri, dar și cu o mulțime de mesaje. Toți i-au făcut complimente. „Sunteţi foarte cool! (…)

Vă iubesc și vă admir, scumpă doamnă Marina Voica. (…)

Sunteți tot o scumpă și o doamna care nu-și arată vârsta. Felicitări pentru tot ce faceți că sa ne bucurați pe noi, admiratorii! (…)

Superb, mereu tânără! (…)

Sunteti o scumpă….Vă doresc sănătate și bucurii. (…)

Arătați senzațional, mereu tânără și frumoasă! Felicitări din suflet! Vă doresc multă sănătate și numai bine! Cu multă prețuire!”, i-au transmis admiratorii.

Recent, Marina Voica a suferit o operație pe cord, la 84 de ani. Artista nu a petrecut prea multe zile în spital. „După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă.

La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă”, a declarat ea într-un interviu.

