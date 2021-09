Marina Voica, la plajă, pe litoralul românesc. Cum s-a pozat artista în vârstă de 85 de ani

Iată că de data aceasta s-a fotografiat pe litoralul românesc. Marina Voica se află acum la mare, iar anunțul l-a făcut chiar prin intermediul rețelelor de socializare. A postat o imagine pe Facebook în care apare la plajă, într-o rochie alb-negru și cu pălărie pe cap. Poartă chiar și ochelari de soare.

În dreptul pozei, artista în vârstă de 85 de ani a avut și un mesaj: „Stau, mă uit în depărtare și Întreb CE VREI TU, MAREA ALBASTRĂ?”, a notat ea.

Fanii au remarcat imediat postarea ei și au reacționat cu peste 300 de like-uri și multe comentarii. „Mai vreau multe melodii interpretate de dumneavoastră! (…) La mulți ani! (…) Vacanță plăcută! (…) La mulți ani frumoși!”, au fost câteva dintre mesajele urmăritorilor Marinei Voica.

Recent, Marina Voica a suferit o operație pe cord. Artista nu a petrecut prea multe zile în spital. „După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat, fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă.

La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum decât când eram sănătoasă”, a declarat ea într-un interviu.

