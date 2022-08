Marius Manole, impresionat de Victor Rebengiuc: „Mi-a pus acei bani în portofel. Plângeam, n-aveam bani nici de crenvurști!”

Marius Manole a jucat peste 40 de roluri pe scenă, ca actor de teatru, dar numele său apare numai pe afișele a 7 filme. Bărbatul de 43 de ani nu s-a sfiit să admită că face anumite roluri doar pentru bani.

În 2010 avea un salariu de doar 1.000 de lei, cu toate că este unul dintre actorii importanți și talentați ai generației sale, iar Radu Beligan a avut cuvinte laudative despre el.

„Acum, actorii sunt plătiți aproape decent, lucrurile s-au schimbat mult în bine. Problema e că nu avem meritocrația la stat, turma o plătim la fel. Problema e că nu egalează, nu calibrează munca și venitul. Unii muncesc, iar alții nu muncesc. Iei aceeași bani și dacă faci 20 de spectacole, și dacă nu faci niciunul. Eu am avut nu știu câte întâlniri cu ministrul culturii și nu a putut să facă nimic! Păi, atunci, dacă nu poți să faci nimic, de ce mai ești acolo?!”, a răbufnit actorul în cadrul unei emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Decât un Shakespeare prost, mai bine o telenovelă bună”

De ce atât de puține filme? „O să spuneți că mă alint, dar nu sunt un actor bun de film. Nu mă simt în confort, mă simt hăituit, fugărit de cineva, sunt paralizat de frică, nu sunt un actor bun de film, deocamdată. Nu e o dramă asta, chiar începe să-mi placă lumea filmului, e frumos”, a explicat actorul din serialul TV „Vlad”, cu apariții și în „Las Fierbinți”.

A admis că ar putea juca pentru bani în seriale TV. „Decât să văd un Shakespeare prost, mai bine văd o telenovelă bună. Pe mine nu m-a chemat nimeni la telenovele, că mă duceam, o făceam pentru bani, nu pentru arta lui pește. Dar nu m-a chemat nimeni! M-au chemat la un rol de latino lover, așa credeau ei, m-am dus la un casting după 5-6 telefoane, dar când m-au văzut, au reacționat: «Aoleu, ăsta e Marius Manole?!». Nu mă potriveam. Eu m-am pregătit să câștig bani din meseria pe care o urmez, nu mă prostituam la un hotel, nu însoțeam o femeie bătrână, fac meseria asta pentru bani”, a comentat actorul.

N-a avut bani de crenvurști

A dezvoltat subiectul: „Am devenit un actor comercial, da! Poți să joci și «Richard», poți să te duci să faci și «Las Fierbinți». Nu mi-e rușine deloc să spun asta, da, sunt un actor comercial”.

A suferit la începutul carierei de lipsa banilor: „M-a marcat o întâmplare, cândva. Aveam 2,5 lei. M-am dus să cumpăr crenvurști, acum 8-10 ani. I-am spus doamnei să-mi dea patru bucăți, mi-a spus că face 3 lei. I-am zis să mai scoată unul, că e pentru câine. Am început să plâng, mi-am zis că niciodată, în viața mea n-o să mai ajung în situația asta! Deși munceam mult, am făcut teatru până la epuizare. Nu mă punea nimeni, ci neliniștea dinăuntru, alegeam durerea fizică în detrimentul celei psihice”.

Cadoul nespus al lui Victor Rebengiuc

Marius Manole își aduce aminte de începutul carierei: „Nu-mi permiteam o chirie sau să mănânc de trei ori pe zi”

A jonglat cu lipsa banilor, cu sărăcia, dar nu o vede ca o pedeapsă.

„Eram sărac, ca toți oamenii. Dacă aș fi renunțat la țigările și alcoolul de după spectacole, aș fi avut bani. Era într-o perioadă când toți eram săraci, când nu-mi permiteam o chirie sau să mănânc de trei ori pe zi, sărăcia aceea avea o boemie, ceva frumos până la urmă, toți prietenii împărțeam o ciorbă.

Mi-aduc aminte că repetam cu domnul Rebengiuc la «Inimă de câine», nu știu dacă mă plăcea au ba, cred că nu mă plăcea, în fine… Eram vraiște, mi s-a făcut rău, a venit salvarea, asistenta m-a întrebat când am mâncat. I-am răspuns: «Undeva, ieri, pe la prânz». Domnul Rebengiuc era acolo, când vorbeam, iar când m-am dus în cabină să iau niște apă, m-am uitat în portofel și, dintr-odată, aveam două milioane de lei. Sunt convins că dânsul a pus banii acolo, deși nu mi-a zis niciodată”, a povestit Marius Manole.

Acesta a precizat și pe cine vede cel mai mare actor în viață al zilelor noastre: „Domnul Victor Rebengiuc. Avem mulți actori talentați, dar dânsul e cel mai consecvent, cinstit, adevărat”.

„E ca Simona Halep, tu ești bun, dar poate te doare capul”

Marius Manole a povestit că are în continuare o problemă uriașă când urcă pe scenă: „De fiecare dată mi se taie picioarele, am un gol în stomac imens, în mintea mea se întâmplă ceva îngrozitor, urăsc să am emoții, le urăsc. Deși am o vârstă și o experiență. În continuare vreau să fiu bun în ceea ce fac, să fiu stăpân pe corpul meu, deși e frustrant că nu mai poți să faci anumite mișcări, un salt, ca la 20 de ani.

Da, am emoții când urc pe scenă, mi-e frică. Nu e teama de critici, ci responsabilitatea față de public, că nu poți să-i dai tot ceea ce poți să-i dai. E ca la Halep, tu ești bun, ai experiență, dar poate te-ai certat cu cineva în ziua aia, te doare un dinte că-i faci o lucrare, te doare capul, sunt o mie de gânduri pe care le ai în cap, Doamne ferește!, niciodată nu știi cum o să iasă spectacolul, oricât ai repetat”.

Foto Pagina personală de Instagram Marius Manole

