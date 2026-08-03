Într-o perioadă în care majoritatea oamenilor își planifică meticulos escapadele de vară și caută destinații cât mai îndepărtate, Marius Manole a mărturisit că nu simte nevoia de a pleca în vacanță, o decizie pe care mulți din jurul său o privesc cu uimire.

Ritmul profesional alert și dinamica activității sale artistice sunt principalele motive pentru care ideea de relaxare are un înțeles complet diferit pentru actorul Teatrului Național din București.

Marius Manole: „Eu nu prea simt nevoia de concediu. Și multă lume crede că e ciudat”

Marius Manole explică faptul că dorința de a călători apare de cele mai multe ori la persoanele care au o rutină strictă, mergând în același loc de muncă și parcurgând același traseu de-a lungul anului. În cazul său, profesia implică o schimbare continuă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5



„Eu nu prea simt nevoia de concediu. Și multă lume crede că e ciudat. M-am întrebat și eu de ce. Cred că e firesc să ai nevoie să pleci atunci când, un an întreg, mergi în același loc, vezi aceiași oameni și faci același drum în fiecare dimineață. Numai că meseria mea e altfel. Schimb orașe. Schimb hoteluri. Schimb colegi. Schimb spectacole. Fac și desfac bagaje aproape tot timpul”, a declarat Marius Manole.

Locul în care actorul își găsește liniștea

Pentru că petrece o mare parte din timp în turnee, pe drumuri între orașe și în camere de hotel, destinația ideală de vacanță devine, paradoxal, propriul cămin. Actorul mărturisește că nu lipsa atracției pentru călătorii îl ține pe loc, ci dorul de casă, locul în care ajunge cel mai rar în timpul stagiunilor.

În viziunea sa, adevăratul sens al unei perioade de odihnă nu este definit de numărul de kilometri parcurși spre o plajă sau o capitală europeană, ci de calitatea timpului petrecut alături de cei dragi.

„Și atunci, când vine vacanța, singurul loc în care simt că vreau să ajung este acasă. Nu pentru că nu-mi place să călătoresc. Ci pentru că aici ajung cel mai rar. Și, sincer, cred că vacanța nu înseamnă întotdeauna să pleci. Uneori înseamnă să ai timp să stai cu cei care te așteaptă mereu, fără să-ți ceară nimic”, a adăugat Marius Manole.

Sursa foto: Instagram – Marius Manole