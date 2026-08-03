Preparatul este ideal atât pentru micul dejun, cât și pentru o gustare și are nevoie de doar câteva ingrediente, ușor de găsit în orice bucătărie.

„Împreună cu Ari, pregătim o pâine dulce, pufoasă, perfectă pentru micul dejun sau o gustare.

Ingrediente:

100 g unt

75 ml lapte

50 g drojdie proaspătă

50 g zahăr

500 g făină

2 gălbenușuri + 1 ou

1 plic de zahăr vanilat

un praf de sare

Rețeta recomandată de Elwira Petre se prepară simplu și ai nevoie de doar câteva ingrediente. Pentru ca preparatul să fie fraged și pufos, untul trebuie topit înainte de preparare, după care se adaugă restul ingredientelor. Aluatul se frământă până capătă o textură elastică, iar apot trebuie lăsat la dospit, pentru ca acesta să crească frumos.

Mod de preparare

„Topim untul și îl lăsăm să se răcorească ușor. Adăugăm laptele, drojdia, zahărul, ouăle, zahărul vanilat, un praf de sare și făina, apoi frământăm până obținem un aluat fin și elastic.

Lăsăm aluatul la dospit până își dublează volumul, îl împletim, îl ungem cu ou bătut și îl mai lăsăm 10 minute la crescut. Coacem la 180–200 °C timp de 25–30 de minute, până se rumenește frumos”, a spus Elwira Petre în mediul online.

Elwira și Mihai Petre sunt căsătoriți din 2008 și au împreună două fete. Aceștia formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri, atât acasă cât și pe ringul de dans.

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