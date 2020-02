De Denisa Macovei,

După succesul cu filmul “5 Gang- Un altfel de Crăciun”, Matei Dima revine pe marile ecrane cu un alt proiect cinematografic, în care s-a implicat 100%. BRomania nu doar că deține un rol principal, a ajutat la producerea lungmetrajului, dar a și investit bani în proiect.

“Sunt milionar în followers. Am milioane de urmăritori. Nu mă ascund vizavi de banii pe care îi fac. Probabil că dacă nu i-aș fi investit în aceste două filme, “Miami Bici” și “5 Gang- Un altfel de Crăciun”, aș fi fost milionar până la vârsta asta. Eu tot ce am făcut am reinvestit și de-aia am și avut succes. Toate proiectele pe care le vezi sunt făcute din banii pe care îi pun și eu de la mine. Așa am crescut. Am plecat de la telefon. Cu primii bani pe care i-am făcut mi-am luat o cameră. Normal că mi-am luat și un BMW la un moment dat, că doar sunt din Constanța. Tot ce am câștigat am încercat să bag în următorul proiect ca să ajung unde sunt acum și uite că a funcționat”, ne-a declarat Matei amuzat.

În “Miami Bici”, Matei îl interpretează pe Bilă, un tânăr care descoperă pentru prima dată America, personaj în care Matei se regăsește pe alocuri. “Sunt câteva momente fine de asemănare. Nu neapărat de limbaj, pentru că personajul meu nu știe engleză mai deloc în film, dar sunt niște șocuri din astea culturale vizavi de clădiri, vizavi de oameni. Sau de faptul că, în America, poți să mergi și să bei cât vrei de mult la un fast food, îți dă paharul gol… Și asta pe mine m-a șocat când am fost în America. Bine, cred că am fost și primul din istoria fast food-ului care și-a pus ditamai găleata de suc, că era moca. Dar așa, ca asemănări între noi… Și personajul meu suferă din dragoste în filmul ăsta, precum sufăr și eu în realitate”, a mai povestit Dima, care și-a făcut o parte dintre studii chiar în Statele Unite ale Americii.

Își duce spectatorii la Miami, pe platoul de filmare

Chiar dacă debutul lui regizoral a fost filmul “5 Gang”, care a avut și încasări record de bilete, nici “Miami Bici” nu este departe de sufletul lui. Dovadă că, alături de Codin Maticiuc, producătorul filmului, pune la bătaie două invitații către Miami, pe platourile de filmare. “Există un concurs, eu zic că e cel mai tare concurs. Efectiv trebuie să arăți dovada că ți-ai luat biletul la «Miami Bici», iar noi te punem automat în acest concurs. După data de 30 aprilie selectăm o persoană care vine însoțită și ambii vin cu noi în Miami unde am filmat, unde am mâncat, unde am băut. Vin să vadă absolut tot. Cu mine și cu Codin. Stăm, râdem, glumim, ne cunoaștem. S-ar putea să ne împrietenim în cele 10 zile cât o să stăm acolo”, ne-a mai spus Matei.

VIDEO: Robert Hanciarec/ FOTO: Dumitru Angelescu

