Articol de Andreea Radu, Luni, 15 iulie 2019, 11:12

Momentul în care Meghan Markle o întâlnește pe Beyonce a fost surprins de camerele de filmat și a făcut înconjurul lumii.

Ducesa a îmbrățișat-o pe artistă, iar Beyonce i-a spus lui Meghan „prințesa mea”. Cântăreața a avut apoi doar cuvinte de laudă la adresa lui Archie, fiul ducesei.

Apoi, cele două cupluri au stat de vorbă despre copii. „Vă iubim. Felicitări pentru venirea pe lume a copilului vostru. Cel mai bun sfat pe care vi-l putem da e să găsiți mereu timp pentru voi”, le-au spus Beyonce și Jay-Z lui Harry și Meghan.

În luna februarie a acestui an, Beyonce a postat un clip video pe Instagram pentru a mulțumi pentru premiul Best International Group, ea și Jay-Z pozând în fața portretului lui Meghan.

Printre vedetele prezente la lansarea filmului la Londra s-au aflat și Elton John, Pharell, precum și CEO Disney, Bob Iger.

A warm greeting from Harry and Meghan for @eltonofficial and his husband David Furnish #LionKing pic.twitter.com/OaEL5mG1q0