Din fericire, visul i s-a împlinit, însă prezentatoarea tv nu renunță la ideea de a mai adopta un copil, mai ales că demersurile le-a făcut cu mult timp înainte de a rămâne însărcinată.

Îmi doream foarte mult acest copil, iar faptul că nu apărea era, pentru mine, un semn că trebuie să am grijă nu doar de unul, ci de mai mulți copii. Uitându-mă la afterschool-ul social de la Clinceni, laMagiCAMP, simțeam că rolul meu era să pun cadrul în care ulterior, o armată de oameni să vină și să aibă grijă de acești copii, practic să se lipească toate sufletele astea mici și mari”, a declarat Melania, inițiatoarea proiectelor MagiCAMP și MagiHOME în interviul pentru Life.ro.

După ce și-a luat gândul de la ideea de a rămâne însărcinată, Melania a început demersurile pentru a adopta un copil, însă nici nici de data aceasta lucrurile n-au mers ușor. Dimpotrivă, într-un an de când are certificatul de părinte adoptator, Melania nui a fost chemată să vadă niciun copil. ”Mă împăcasem cu ideea că nu voi avea copilul meu. Dar, pe de altă parte, tot simțeam că nu poate fi acesta capătul de drum. Așa că am pregătit actele pentru adopție, am trecut prin toate cursurile necesare și mi-am luat atestatul de părinte adoptator, am trecut prin toată birocrația necesară, pentru ca în cele din urmă Universul să aleagă să mi-l trimită pe Radu.

„Eu nu am ajuns în procedura de adopție din cel puțin două motive: unul e că, deși am certificatul de părinte adoptator de mai bine de un an, n-am fost chemată să văd nici măcar un copil. Și n-am cerut un copil de până într-un an sau care să fie blond, cu ochi albaștri. Pe de altă parte, l-am primit pe Radu acest dar uriaș, și am fost atât de copleșită încât n-au mai încăput alte lupte. Sunt însă pregătită să reiau demersurile și, cine știe, poate într-o zi, familia noastră se va mări și în acest fel.”

