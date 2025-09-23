Toto Dumitrescu a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1. Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest, un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, făcut de polițiști la 48 de ore după accident, după ce l-au prins. Rezultatul a fost confirmat și de analizele de sânge de la INML.

Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, Toto Dumitrescu le-ar fi spus anchetatorilor că nu a consumat cocaină înainte de producerea accidentului, ci după ce a fugit de la fața locului. Până când procurorii vor face lumină în acest caz, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a primit nenumărate mesaje în mediul online.

Toto Dumitrescu, atacat pe Instagram

Mulți îl condamnă că a fugit de la locul accidentului. La o fotografie postată pe Instagram pe 12 septembrie, el a primit mai multe mesaje. „Boss, ai fugit de la locul accidentului pentru că erai sub influență, așa-i?! Mare bărbat, mare caracter!”, i-a scris cineva, după care a izbucnit o discuție publică aprinsă.

„Boss, el era pe drumul cu prioritate, nu s-a produs din vina lui accidentul.”, a comentat altcineva.

„și de ce a fugit 🤮 te gândești ca persoana aceea putea să moară, dacă era în regulă nu fugea și o ajuta ! Cat de penibil ești”, a scris altă persoană.

„nu contează, conform legii trebuie sa ramai la locul accidentului”, a revenit cea care a inițiat discuția pe contul de Instagram al lui Toto Dumitrescu.

„Românii sunt renumiți sa lovească într-un om aflat într-o situație problema. Sunteți mai fericită pentru că i-ați lăsat acest mesaj?”, a intervenit altcineva. La niciunul dintre mesaje Toto Dumitrescu nu a reacționat. Nici un alt membru al familiei nu a intervenit.

Toto Dumitrescu, susținut de Giovanni Becali

Giovanni Becali a precizat că, din câte a auzit el, Toto Dumitrescu ar fi consumat substanțe interzise după ce s-a produs accidentul rutier. „Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin.

Și omorârea era din culpă, dacă era… S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta. S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo. A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit”, a afirmat Ioan Becali pentru Fanatik.

