„Unii au impresia că eu mănânc botox la micul dejun. E adevărat că sunt operată. Eu nu am ascuns asta niciodată. Nu am venit ca unele să zic ca mi s-au umflat buzele, pentru că am mâncat ardei iute sau ca mi-am pus nu ştiu ce măşti şi de aia nu mai am riduri. Eu am recunoscut toate interventiile. Dacă nu le convine la unii invidoşi, e problema lor. Eu o sa ma operez până mor”, a explicat Bianca Drăgușanu, pentru Click!

Recent, Bianca Drăgușanu a participat la emisiunea Vulturii de noapte, pe care fostul său partener de viață, Victor Slav, o prezintă alături de Cătălin cazacu și de Giani Kiriță. La emisiunea respectivă a fost invitat și designerul Cătălin Botezatu. Bianca Drăgușanu a fost protagonista unui moment de roast, în care i-a luat în discuție, printre alții, pe Cătălin Botezatu, Giani Kiriță și Cătălin Cazacu.

Citește și

Muncitorii care reparau Podul Grant au turnat bitum pe rosturile de dilatație, iar Gabriela Firea a distribuit fotografiile pe Facebook. Care este explicația Primăriei