David Popovici a susținut una dintre cele mai importante curse disputate în cadrul Campionatelor Europene. La o zi după ce sportivul român a câștigat proba de 200 de metri liber, Taisia Nițuleasa a publicat în mediul online imagini emoționante cu iubitul ei.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Am i the luckiest girl or what” – a fost mesajul transmis de tânără care a însoțit postarea.

David Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu de aproximativ șase ani. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului.

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David Popovici a fost desemnat pe 14 august, „Înotătorul Anului 2025” de către European Aquatics, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Paris, după ce a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de Natație. Românul a triumfat în probele de 100 și 200 de metri liber, consolidându-și statutul de lider în natația europeană. Olandeza Marrit Steenbergen a completat podiumul, potrivit Gazeta Sporturilor.

Cine este Taisia Nițuleasa

Taisia Nițuleasa este cunoscută publicului mai ales datorită relației sale cu David Popovici, însă are propriile pasiuni și proiecte. Tânăra studiază la SNSPA și se descrie pe rețelele sociale drept dansatoare.

De asemenea, ea a fost prezentă în momente importante din cariera sportivului. La Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, Taisia s-a aflat în tribune și a susținut delegația României, fiind surprinsă în repetate rânduri fluturând steagul țării. Deși sunt împreună de mai mulți ani, David Popovici și Taisia Nițuleasa au ales să își trăiască relația departe de expunerea excesivă.

Aparițiile lor publice sunt rare, iar cei doi preferă să își concentreze atenția asupra studiilor și proiectelor personale. Cu toate acestea, fiecare apariție împreună atrage interesul admiratorilor campionului mondial, care urmăresc cu interes parcursul unuia dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului.

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