Astfel, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit din nou de pe podul Stari Most în apele râului Neretva, aceasta fiind singura rundă din calendar unde se sare într-o apă curgătoare.

După ce etapa din Oman, programată inițial pentru luna octombrie, a fost anulată oficial din cauza situației din regiune, runda din Bosnia și Herțegovina devenea una și mai importantă pentru săritorii români în lupta pentru titlul din acest sezon. Din păcate, Cătălin Preda, care a debutat aici cu un podium în sezonul 2018 al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, a ieșit din această luptă încă de dinaintea primei sărituri, sportivul român ratând participarea la Mostar din cauza unei accidentări.

Pentru Constantin Popovici etapa de la Mostar este una specială. Nu doar că a obținut aici trei victorii, în 2019, 2022 și 2025, dar medalia de aur din 2019 a fost câștigată după o săritură notată cu cinci de 10, fiind al doilea săritor din istoria competiției care reușea o astfel de performanță.

După victoria obținută în etapa trecută din Danemarca, Constantin Popovici avea din nou nevoie de maximum de puncte pentru a rămâne în lupta pentru câștigarea Trofeului King Kahekili din acest sezon, iar după prima săritură sportivul român se afla pe locul 5 în clasamentul general. După următoarele două sărituri, Constantin Popovici a urcat pe poziția a patra, diferența față de sportivul de pe primul loc fiind mai mică de 10 puncte înaintea manșei finale.

Pentru runda finală Constantin Popovici a avut o săritură din stând în mâini cu un grad de dificultate de 5,8 pentru care a primit 139,20 puncte, ceea ce i-a adus în final a doua victorie din acest sezon la o diferență de doar 0,10 puncte față de Aidan Heslop. Podiumul a fost completat de James Lichtenstein, cei trei fiind singurii care mai au șanse matematice la titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

podium Mostar 2026-Seria Mondiala Red Bull Cliff DivingIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Cu patru victorii la Mostar, Constantin Popovici este acum sportivul cu cele mai multe succese în istoria etapei din Bosnia și Herțegovina, iar cu cele 12 victorii obținute până acum a urcat pe locul secund în clasamentul sportivilor cu cele mai multe succese din istoria Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, după Garry Hunt.

Cu un total de 55 de puncte, după patru etape, sportivul român se află pe locul 3 în clasamentul general înaintea ultimei runde, la 2 puncte în spatele lui James Lichtenstein și la 13 puncte în spatele liderului Aidan Heslop.

„Cred că ar trebui să fie mai multe etape într-un sezon aici la Mostar pentru că îmi merge de fiecare dată foarte bine și mă simt ca acasă. Sunt foarte bucuros că am obținut a patra victorie la Mostar, dar cel mai important este că nu sunt accidentat și pot continua lupta pentru titlu. Mai avem o singură etapă și diferența este puțin cam mare. Nu se știe însă niciodată ce se întâmplă și titlul se va decide doar după ultima săritură din Italia.

Sunt puțin mai relaxat, pentru că este o presiune mai mare pe Aidan și poate și pe James, așa că sunt optimist, mai ales pentru că mă aștept ca la Polignano a Mare să fie și foarte mulți români care să mă susțină”, a spus Constantin Popovici.

În competiția feminină, Rhiannan Iffland (Australia) și-a asigurat cel de-al zecelea titlu din carieră după victoria de la Mostar, podiumul fiind completat de Molly Carlson (Canada) și Xantheia Pennisi (Australia).

Ultima etapă din sezonul 2026 se va desfășura în weekendul 25 – 27 septembrie, la Polignano a Mare, în Italia, acolo unde anul trecut Constantin Popovici a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, etapa a 4-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 414,90 puncte
2- Aidan Heslop (W) GBR – 414,80 p
3- James Lichtenstein USA – 411,10 p
4- Gary Hunt FRA – 408,50 p
5- Carlos Gimeno ESP – 404,05 p
6- Yolotl Martinez MEX (W) – 399,65 p
7- Sergio Guzman (W) MEX – 355,40 p
8- Oleksiy Prygorov UKR – 354,60 p
9- Miguel Garcia COL (W) – 350,60 p
10- Pierrick Schafer SUI (W) – 295,45 p
11- Michael Foisy CAN (W) – 248,10 p
12- Jucelino Junior BRA (W) – 224,70 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (masculin)

1- Aidan Heslop (W) GBR – 68 puncte
2- James Lichtenstein USA – 57 p
3- Constantin Popovici ROU – 55 p
4- Cătălin Preda ROU – 32 p
5- Gary Hunt FRA – 30 p
6- Oleksiy Prygorov UKR – 24 p
7- Jonathan Paredes MEX – 23 p
8- Sergio Guzman (W) MEX – 18 p
9- Yolotl Martinez (W) MEX – 18 p
10- Carlos Gimeno ESP – 13 p
11- Andrea Barnaba (W) ITA – 9 p
12- Davide Baraldi (W) ITA – 7 p
13- Michael Foisy (W) CAN – 7 p
14- Miguel Garcia (W) COL – 7 p
15- Nikita Fedotov (W) ARM – 7 p
16- Pierrick Schafer SUI (W) – 3 p
17- Braden Rumpit (W) NZL – 3 p
18- Jucelino Junior BRA (W) – 2 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 4-a, Mostar, Bosnia și Herțegovina (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 363,20 puncte
2- Molly Carlson CAN – 361,60 p
3- Xantheia Pennisi AUS – 345,80 p
4- Kaylea Arnett USA – 337,85 p
5- Nelli Chukanivska UKR – 312,55 p
6- Simone Leathead CAN – 311,35 p
7- Ginni van Katwijk NED – 310,60 p
8- Iris Schmidbauer GER (W) – 299,50 p
9- Morgane Herculano SUI (W) – 287,85 p
10- Stella Forsyth AUS (W) – 276,15 p
11- Maike Halbisch GER (W) – 272,25 p
12- Lisa Faulkner USA – 265,80 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 77 puncte
2- Molly Carlson CAN – 50 p
3- Simone Leathead CAN – 44 p
4- Kaylea Arnett USA – 41 p
5- Xantheia Pennisi AUS – 35 p
6- Lisa Faulkner USA – 34 p
7- Morgane Herculano (W) SUI – 22 p
8- Ginni van Katwijk NED – 19 p
9- Nelli Chukanivska UKR – 19 p
10- Stella Forsyth (W) AUS – 14 p
11- Iris Schmidbauer (W) GER – 6 p
12- Maike Halbisch (W) GER – 5 p
13- Elisa Cosetti (W) ITA – 4 p
14- Paula Gilabert (W) ESP – 4 p
15- Madeleine Bayon (W) FRA – 4 p
16- Meili Carpenter (W) AUS – 3 p
17- Maria Paula Quintero (W) COL – 2 p
18- Annika Bornebusch (W) DEN – 1 p

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