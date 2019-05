În seara evenimentului, Ioana a postat un clip pe contul de socializare, alături de care a scris un mesaj, dovada clară că nu îi este deloc ușor în această perioadă, însă este conștientă că viața merge înainte.

„Când treci prin momente grele pui o rochie pe tine mergi la salon,te rogi de @danavlad.makeup să te machieze, porți bijuterii și mergi la eveniment! #viatamergeinainte #gogogirl”, a scris Ioana pe contul de Instagram.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câteva luni pentru emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, Ioana Ghinghină povestea care era relația cu soțul ei, Alexandru Papadopol.

„El plăteşte facturile, el e omul care ştie cât, ce plăteşte, şi în vacanţe el are banii. E cumva un fel de protector al nostru. Nu prea avem decizii unde să conteze cine spune ultimul cuvânt. Sigur eu nu sunt dură. Aş vrea să fiu mai dură, aşa, în general. Business-ul pe care îl am mi-a dat şi o independenţă financiară. De multe ori nu îi spun că am făcut shoppping. Rămân bagajele în maşină, nu vreau să i se facă rău când mă vede. El joacă la teatru, toată spectacolele sunt seara, normal că după 90% din spectacole rămâne la o bere. Nu stă până dimineaţă. Preponderent este mult mai mult decât mine (n.r. acasă). Eu ies cu fetele. Nu ştiu la ce oră vine, dorm. Am ani buni de când am scăpat de zona asta. Cred că un om dacă mai vrea să mai fie cu cineva este. Nu conetază cât de geloasă eşti”, declara Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

