Mesajul Monicăi Gabor dintr-o biserică din Franța. Se gândește la părinții ei care s-au stins din viață

Aflată într-o biserică, ea a fotografiat icoanele și a transmis pe Instagram: „9 ani fără mama, 2 ani fără tata”, este mesajul trist publicat de Monica Gabor.

Mama Monicăi, a Ramonei și a Alinei Gabor a murit în august 2013, lovită de o bucată de stâncă, la ieșirea din Peștera Polovragi, din județul Gorj. Aceasta se afla în pelerinaj acolo și după ce au vizitat lăcașul sfânt, grupul în care se afla a făcut un popas la peștera respectivă. Au vrut să facă poze cu stâncile aflate în afara peșterii, însă o bucată grea, de șapte kilograme, s-a desprins și a căzut pe mama surorilor Gabor, scrie Ego. Veronica Bulai nu a mai putut fi salvată de medici.

„Sunt șocat, pentru că era o femeie încă tânără, nu avea boli, n-am știut de ce a murit, după aceea am aflat. Când am aflat, am fost și mai șocat”, a transmis Irinel Columbeanu atunci.

În anul 2020 s-a stins din viață și Emil Gabor, tatăl Monicăi, Alinei și al Ramonei. El a suferit un infarct. În ultimii ani, el a trăit departe de familie, se știe că două dintre fetele lui trăiesc în străinătate.

„Aș fi vrut și eu să fie lângă mine. Că, uite, ajungi la bătrânețe și rămâi singur. Dar nici nu poți să ții nici lângă tine, că n-ai cum. Alina mea are doi copii aici, locuiește aici, nu în străinătate. Sunt în relații bune cu fetele, cu sănătatea e greu”, declara Emil Gabor.

