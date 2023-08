Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt nașii celor doi de cununie și au fost alături de ei atât la cea civilă, cât și duminica trecută, atunci când s-au cununat religios. Roxana Ionescu a publicat câteva imagini de la eveniment. Iar la câteva zile a transmis un mesaj emoționant.

Vedeta a fost în centrul atenției la nunta celor doi, iar în imagini apare dansând, sau lângă decorul fabulos de la locație. La două zile după nuntă, Roxana Ionescu a transmis un mesaj emoționant și mai multe imagini.

„Căsnicia voastră să fie o călătorie plină de iubire, armonie și fericire! Suntem mândri și bucuroși să fim nașii voștri și să vă însoțim în această minunată aventură a vieții”, a scris Roxana Ionescu, pe Instagram.

Gabriela Prisăcariu a făcut primele declarații după nunta ei

„Doamne! Încă nu m-am dezmeticit, nu-mi vine să cred că a trecut nunta mea. A fost de vis, deci absolut superb totul. Vreau să-i mulțumesc lui Carmen Ioniță că mi-a îndeplinit toate dorințele. Săraca… nu cred că mă mai suportă.

Nu știu dacă știți, dar eu sunt Scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect, adică cu o săptămână înainte am schimbat mesele… vă dați seama, ceva rău, dar totul a ieșit absolut impecabil”, a declarat ea, pe Instagram.

Tinu Vidaicu a povestit cum a început relația cu Roxana

Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu formează un cuplu de 10 ani, însă relația lor nu a fost de la început lapte și miere. Soțul vedetei a dezvăluit la podcastul lui Codin Maticiuc cum a început povestea lor de dragoste.

În 10 ani de relație, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu au trecut prin multe încercări, însă au reușit să rămână împreună și să găsească echilibrul în relația lor. Soțul vedetei a acceptat invitația lui Codin Maticiuc de a veni la podcastul său și a povestit tuturor cum a început povestea lui de dragoste.

El are un club în Timișoara, unde Roxana Ionescu a venit pentru prima dată în urmă cu 10 ani. „Nu am vrut să semnez (n.r. – pentru publicitatea clubului) cu nimeni și, la un moment dat, reprezentatul zonal de acolo a trimis la Timișoara un suport de la București, în 2013, o vedetă. Și atunci a apărut Roxana Ionescu acolo, care era momeala”.

„Deci ți-a trimis nevasta acolo? Ia-l pe ăsta de bărbat, dar bagă portofoliul acolo”, a întrebat curios actorul din serialul „Clanul”. Tinu Vidaicu a răspuns: „Da, a apărut în club și s-a și supărat că na, eu eram ocupat acolo cu tot felul de chestii și mă si gândeam: «Ce naiba mi-au trimis ăștia tot felul de momeli?». Eu eram focusat pe drumul meu.

Codin Maticiuc a continuat cu întrebările: „Te-ai îndrăgostit de Roxana în prima seară? A luptat să te cucerească?”. Potrivit declarațiilor făcute de Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu ar fi făcut primul pas către această relație. De asemenea, el spune că au fost scântei în primii ani de relație, iar distanța ar fi fost unul dintre factori.

„Nu, a durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi. Nu m-am lăsat! (…) Glumesc, mă… Da, am vrut să fiu șmecher. Glumesc, nu a fost așa, dar nici în prima seară. Ne-am tatonat puțin și până la urmă s-a semiautoinvitat cu o invitație pe care și-a făcut-o singură, a venit de Revelion și atunci am început relația, care a fost cu scântei în primii doi-trei ani, probabil și din cauza distanței”.

