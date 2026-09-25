Selly și Smaranda Știrbu trăiesc de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au o relație solidă și se susțin reciproc în proiectele lor. Recent, tânăra a absolvit Facultatea de Medicină, iar vloggerul i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.

„Știți cine o să aibă grijă de voi peste câțiva ani? Ea. După 6 ani de nopți pierdute peste cărți, de sesiuni care păreau să nu se mai termine, de gărzi și de emoții înainte de fiecare examen, Smaranda a terminat Facultatea de Medicină.

Am fost lângă ea în toți anii ăștia și am văzut ce a însemnat drumul ăsta. Planuri amânate, weekenduri în care învăța de dimineață până seara, zile în care era atât de obosită, încât abia mai vorbea. Și totuși, a doua zi o lua de la capăt și asta m-a ambiționat și pe mine mereu.

Eu construiesc lucruri de ani buni, dar ea mi-a arătat ce înseamnă răbdarea și ambiția adevărate! Sunt extrem, dar extrem de mândru de tine!”, a fost mesajul transmis de Selly.

Smaranda și Selly formează, de mai bine de șapte ani, unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. De-a lungul relației, cei doi au preferat să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă au fost întotdeauna alături unul de celălalt și și-au susținut reciproc proiectele și reușitele.

Selly a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre relația pe care o are cu Smaranda. „Ne înțelegem foarte bine. Ne respectăm. Ne iubim. Chiar atunci când ne-am combinat, niciunul dintre noi nu se aștepta să fim chiar atât de compatibili. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri.