Mii de bucureșteni vor fi nevoiți să facă dușuri reci, începând cu sfârșitul lunii septembrie. Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că 1.843 de blocuri și imobile din sectoarele 4 și 5 ale Capitalei nu vor avea apă caldă, de pe 28 septembrie 2026.

Compania precizează că vor fi realizate lucrări urgente de reparații și revizie la rețeaua primară.

Astfel, în intervalul 28-30 septembrie, în sectorul 5, lucrările se vor desfăşura pe Strada Nuţu Ion, la intersecţia cu Drumul Taberei, la conducta primară de termoficare cu diametrul de 600 mm, şi se încadrează în Lotul 3, Obiectivul 13 al proiectului POIM. Vor fi afectate temporar 48 de puncte termice, care alimentează aproximativ 743 de blocuri.

Zonele care vor rămâne fără apă caldă sunt: strada Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, strada Petre Ispirescu, strada Dumbrava Nouă, Şoseaua Alexandriei şi străzile adiacente. Reluarea furnizării se va face etapizat, până la 3 octombrie.

În sectorul 4, lucrările se desfășoară în perioada 28 septembrie – 9 octombrie și presupun montarea și conectarea unor conducte noi la rețeaua existentă. Vor fi afectate temporar 72 de puncte termice și două module termice, care alimentează aproximativ 1.100 de blocuri, din zonele Luică, Turnu Măgurele, Constantin Brâncoveanu, Berceni, Olteniței, Șerban Vodă, Giurgiului, Nițu Vasile, Emil Racoviță și Alexandru Obregia.