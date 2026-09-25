O clădire s-a prăbușit vineri dimineață, 25 septembrie, în centrul Atenei, capitala Greciei, în urma unei explozii, iar mai multe persoane au fost rănite. Un alt incident a avut loc, în aceeași dimineață, la bordul unui feribot, unde a izbucnit un incendiu, în timp ce acesta naviga în apropiere de Insula Mykonos. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că nu sunt cetățeni români printre persoanele afectate.

Explozie urmată de prăbușirea unei clădiri în inima zonei turistice a Atenei

Cauzele exploziei, care a provocat prăbușirea unei clădiri cu două etaje în centrul Atenei, nu au fost stabilite încă oficial, dar primele informații indică însă o posibilă scurgere de gaze, potrivit Reuters. În urma incidentului au fost rănite trei persoane și avariate case, magazine și mașini.

Clădirea era situată în cartierul Plaka, în apropierea unora dintre cele mai populare atracții din capitala Greciei, inclusiv Acropole și Templul lui Zeus. Deflagrația a aruncat bucăți de piatră și cioburi de sticlă până la trei străzi distanță.

Echipajele de pompieri și ambulanțele au intervenit de urgență, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice.

Autoritățile au precizat că un trecător a fost rănit. Două femei care rămăseseră blocate într-o clădire alăturată au fost salvate, primind îngrijiri la spital.

Incendiu la bordul unui feribot în apropiere de Mykonos

De asemenea, tot vineri dimineață, un incendiu a izbucnit pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor, în largul insulei Mykonos, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia.

La bordul feribotului se aflau 28 de membri ai echipajului și un pasager, conform informațiilor furnizate de autoritățile elene. Persoanele aflate pe vas au fost evacuate în siguranță, nefiind raportate victime.

Reacția MAE: „Nu sunt cetățeni români printre persoanele afectate”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Atena, s-a autosesizat în urma exploziei care a dus la prăbușirea unei clădiri în centrul Atenei și a incendiului izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei Mykonos.

Au fost întreprinse demersuri în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

„Până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat Ambasada României la Atena cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistență consulară ca urmare a acestor incidente”, a transmis vineri MAE, într-un comunicat.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii call centerului în regim de permanență.