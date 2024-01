Vedeta de televiziune nu a apelat la dietele fulger, care promit marea cu sarea, ci a ales o metodă de slăbire care să se potrivească organismului ei.

Mihaela Tatu a vorbit despre cele două ingredient de bază, esențiale pentru a da jos kilogramele, indiferent de numărul lor, iar acestea sunt voința și disciplina.

„Procesul, indiferent ce metodă alegi ca să dai jos kilogramele, are două ingrediente la care nu trebuie să renunţi pentru că sunt de baza: voinţa şi disciplina.

Eşti ceea ce alegi să fii. (…) Iau o pauză, în pauza aia de două luni am grijă nu să mai dau jos, ci să mă menţin, apoi iar încep. (…) În ziua respectivă mănânc, a doua zi am grijă şi încep iar cu voinţă şi disciplină. Am învăţat să mă abtin. Dacă nu poţi, atunci eşti ceea ce accepţi tu să fii”, a spus Mihaela la „Vorbeşte lumea”.

Vedeta de televiziune nu ține diete după ureche, ci ascultă întotdeauna sfatul nutriționiștilor. Iar când observă că este momentul să dea jos câteva kilograme, merge la expert pentru a-I spune cum trebuie să arate planul ei alimentar.

“Am reușit să ajung la o greutate ideală cu ajutorul tratamentelor corporale, a masajului și a vacuumului. În prima luna s-au dus 7-8 kilograme.

Acest lucru m-a încurajat să merg mai departe și am apelat și la un nutriționist de la București, dar si la un antrenor din Oradea, cu ajutorul cărora am făcut minuni cu corpul meu” – a dezvăluit ea în trecut. În trecut, Mihaela Tatu ajunsese să cântărească 100 de kilograme, iar sănătatea i-a fost pusă în pericol, astfel că a luat o decizie radicală.

