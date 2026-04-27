Cum este făcută vopseaua cu aur

Infiniti spune oficial că Sunfire Red este realizată într-un proces în trei straturi. Mai întâi vine baza roșie, peste care se aplică un strat transparent ce conține fulgi de sticlă acoperiți cu aur, iar la final se adaugă lacul. Rezultatul este un roșu mai profund, cu reflexii calde, care schimbă felul în care cade lumina pe caroserie.

Compania a confirmat și partea care sună aproape neverosimil: materialul folosit pentru această vopsea este suficient de valoros încât să fie transportat în condiții speciale, inclusiv cu vehicule blindate. Infiniti a vrut clar ca Sunfire Red să funcționeze și ca argument de imagine pentru modelul nou.

Ce este, de fapt, Infiniti QX65

QX65 este un SUV coupe premium, cu cinci locuri, poziționat deasupra zonei de volum și gândit mai degrabă ca model de imagine decât ca best-buy rațional. Pentru versiunea de lansare, Infiniti a ales un motor turbo de 2,0 litri, cu 268 CP și 286 lb-ft, transmisie automată cu 9 trepte și tracțiune integrală standard. Modelul va fi produs în uzina Nissan din Smyrna, Tennessee, iar livrările sunt programate să înceapă în vara lui 2026.

La preț, QX65 nu intră în zona accesibilă. Infiniti a anunțat oficial pentru SUA 53.990 dolari pentru versiunea LUXE, 55.690 dolari pentru SPORT și 62.590 dolari pentru AUTOGRAPH. În unele publicații americane apar sume ușor mai mari, pentru că includ și taxa de destinație, ceea ce duce mașina spre aproximativ 55.500–64.100 dolari.

Cât costă vopseaua

O mostra din aurul folosit pentru vopseaua Sunfire Red.

Infiniti nu a publicat separat prețul exact al nuanței Sunfire Red. Asta înseamnă că nu există, cel puțin deocamdată, o sumă oficială clară doar pentru această culoare. Ce se știe sigur este că vorbim despre o vopsea specială, cu proces de aplicare mai complicat și materiale mai scumpe decât la o nuanță metalizată obișnuită.

Cât de unică este, de fapt

Foto: InfinitiNews

Nu este prima dată când grupul Nissan face așa ceva. În 2015, Nissan GT-R a primit nuanța Regal Red ce costa 3000 de dolari in 2015, iar compania spunea încă de atunci că vopseaua folosește fulgi de sticlă acoperiți cu aur de 24 de karate. Din punctul ăsta de vedere, QX65 nu inventează ideea, ci o readuce în actualitate pe un model nou.

În același timp, nu trebuie confundată cu alte vopsele premium foarte elaborate. Mazda, de exemplu, folosește pe unele modele nuanța Artisan Red Metallic, realizată prin procesul Takuminuri în trei straturi, foarte apreciat pentru profunzime și reflexii. Arată spectaculos, dar nu folosește aur real. Aici este diferența importantă: vopselele premium speciale există și la alți producători, însă folosirea aurului în compoziție rămâne rară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE