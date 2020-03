De Denisa Macovei,

Deși nu este deloc străin de emisiunile de divertisment, pe care le-a moderat în ultimii ani la PRO TV, Mihai Bobonete i-a luat pe mulți prin surprindere atunci când a anunțat că va veni la cârma show-ului „Pe bune!”. Fiind implicat în tot soiul de proiecte, actorul a renunțat anul trecut la o parte din spectacolele de stand up comedy, în încercarea de petrece cât mai mult timp cu cei doi copii ai lui. Bobonete ne-a vorbit despre noul rol de prezentator ”Pe bune”, dar și despre familia sa.

În curând nu o să mai fii doar actorul-Mihai Bobonete, ci si prezentatorul TV. De-a lungul timpului ai prezentat o sumedenie de emisiuni. Pe bune, acum și la „Pe bune”? Cum a venit propunerea?

Ca și celelalte, am fost chemat la casting – ca și cum nu mă știa încă nimeni ca prezentator și după ce am fost testat, s-a căzut la pace. Cică aș fi bun și stârnesc voia bună când apar pe sticlă. M-am bucurat… normal.

Te întreb pentru că sunt curioasă dacă la tine ziua are cumva 25 de ore. Cum reușești să faci atât de multe lucruri?

Nu. Tot 24 de ore are, dar este important cu ce le umpli și mai este important ca atunci când nu faci nimic și vrei să te relaxezi, ziua să fie de 50 de ore, nu de 24.

Între atâtea proiecte mai ai inspirația să scrii și pentru „Las Fierbinți”? Știu că o perioadă ai contribuit la scenariu.

Foarte rar am scris pentru Las Fierbinți, pentru că eu nu sunt atât de talentat în direcția asta precum alți colegi de-ai mei. Dar atunci când am făcut-o m-am dedicat cu totul și mi-a fost destul de greu să găsesc forma finală… sper totuși că mi-a reușit.

Recomandări Specialist în boli infecțioase, despre coronavirus: „E foarte probabil să avem un număr foarte mare de cazuri”. Cum explică vindecarea celor 3 români

Pe scenariul lui Mimi Brănescu spuneai la un moment dat că vă mai certa când improvizați, în cazul scenariului tău cum era? Lăsai actorii să-și facă de cap?

Eu chiar și pe scenariile lui Mimi am avut deplină libertate să mai schimb sau să improvizez atunci când era loc și pica bine, iar regizorul Dragoș Buliga era de acord cu propunerile mele. În general, scenariul e Biblie și se respectă cuvânt cu cuvânt.

Ce spune Mihai Bobonete după ce a fost la DNA. „Șoc și groază”

La al 17-lea sezon „Las Fierbinți” poți spune că ai peste 17 șepci, pălării, ținând cont că stilista serialului ne-a declarat că în fiecare sezon îți schimbă pălăria. Practic, ești colecționar. Ce alte colecții mai ai?

Am foarte multe pălării și pe multe dintre ele le-am adus și eu. La penultimul sezon filmat chiar am avut pălarie adusă de Ovidiu Ene, din Las Vegas. Era vorba de pălăria aia cu ventilator încorporat pe care, da, am luat-o acasă să o păstrez și poate cândva o voi face cadou unui fan în scop caritabil, așa cum am mai făcut.

Recomandări VIDEO Cine e Cornelia Malac-Cismaș, șefa DSP Timiș care nu a reușit să spună câteva cuvinte despre coronavirus

Copiii tăi se uită la emisiunile pe care le prezinți? Dar la serial?

Da, se uita, atât serialul, cât și emisiunea sunt două produse de bun simț și care pot fi urmărite fără doar și poate și de copii, fără grijă că le face cumva rău. Așa că și ai mei au voie să se uite la televizor și cu precădere la ceea ce fac eu.

Ți-au moștenit talentul de a face pe toată lumea să râdă?

DA, am copii foarte buni și foarte amuzanți. Fac glume, râd mult și, în general, și atunci când plâng, plâng cu zâmbetul pe buze.

Trebuie să recunosc că printre glumele mele preferate se numără și cea în care povestești despre revelionul la Sinaia, însă nu pot să mi te imaginez la cota 2000 cum țipi…”pârtie”. Care este adevărata ta relație cu sporturile de iarnă?

Tot ceea ce spun pe scenă la stand-up comedy sunt lucruri care țin de ficțiune, creație și ireal… așa că ai fi uimită să mă vezi ce cristiane și ce coborâri în G fac la 2000m, în viteză…

Care sunt așteptările tale de la 2020 și ce vrei musai să schimbi la tine în acest an?

Voi munci mai mult ca în 2019 pentru că am mai multe de spus și de făcut și sper să termin cartea.

Citeşte şi:

Bobonete a răbufnit! Actorul din Las Fierbinți a explicat de ce a acceptat să prezinte Pe Bune!? ”Pro TV nu e al lui Andi Moisescu!”

Mihai Bobonete preia ștafeta de la Andi Moisescu, la Pe bune?! Începe un nou sezon al celui mai imprevizibil show

Bobonete și Văncică refuză pe bandă rulantă oferte pentru spectacole. «E o oboseală care îți rupe gleznele»

GSP.RO Moment incredibil la Arad! Soția lui Tolea Ciumac, pusă la podea » S-a certat cu „Rambo”, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze

HOROSCOP Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative